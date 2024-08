Prezent in platoul Realitatea Plus, Adrian Câciu, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene și fost ministru al Finanțelor, a vorbit despre felul in care a fost aplicata noua lege a pensiilor. De asemenea, Câciu a abordat îngrijorările legate de o eventuală înghețare a salariilor, subliniind contextul economic și politic actual, în special în perspectiva alegerilor de la sfârșitul acestui an.

Realitatea Plus: Nu intamplator am ales sa incepem discutia noastra după ce a scris fostul premer Florin Citu pentru ca vreau sa discutam despre acest subiect extrem de controversat al pensiilor. Ce se intampla in coalitie in acest moment. Dumneavoastra v-ati ocupat si de finantele tarii. Care unt hibele acestei legi?

Adrian Câciu: As face o diferenta intre ceea ce inseamna legea sau perevederile legale, asa cum raspun ele si asumarii din PNRR pentru ca e o reforma asumata in Planul National de Redresare si Rezilienta si ceea ce vedem ca se intampla cu privire la aceste erori. Deci partea de implementare a legii cred ca ar trebui abordata separat fata de ceea ce spune legea. Eu vreau sa ne ducem in zona cu ce se vine nou. Pana la urma aceasta lege care a intrat in vigoare in 2024 este o lege mult mai buna decat ceea ce se prinsese in PNRR. Pentru cei care au uitat, Romania avea o lege a pensiilor 127/2019. In mare parte prezenta lege preia din 127, dar, evident, ajustat un pic cu ceea ce Romania si-a asumat prin semnatura domnului care critica, un accident politic la conducerea acestei tari sau la Ministerul de Finante, din punctul meu de vedere.

Este vorba despre ceea ce si-a asumat Romania, pentru ca acolo nu si-a asumat Caciu, Citu sau Popescu sau Ionescu, si-a asumat Romania. Mai mult decat atat, daca se aplica Legea 127, in ianuarie 2020 toti pensionarii aveau pensiile recalculate si nu am mai fi avut acum aceasta discutie.

In mare parte din ceea ce am vazut si in spatiul public dar si in negocierile pe care le-am purtat si la n ivelul ministerului nostru, pana la urma 83% dintre persoane, inafara de partea ca se indexeaza pensiile anual in ianuarie, nu exista o data de indexare si stiti foarte bine ca erau indexari ad-hoc, 83% dintre pensionari au primit bani in plus.

Ceea ce am negociat cu Comisia sunt doua chestiuni esentiale care se uita, pentru ca emotia e mare, si intelege emotia. Se uita un lucru. Pensiile erau asumate a fi inghetate 50 de ani. Asa scria in PNRR, 9,4% din PIB sa nu se depaseasca. Si aici era vorba de toate pensiile, din toate sistemele. Asta isi asumase Romania, si am reusit sa scoatem acea inghetare pe 50 de ani si mai mult decat atat, nu era nicio prevedere ca daca, in urma recalcularii, punctajul scade, nu era nicio prevedere ca se ramane la pensia in plata. Asa au gandit unii care acum isi permit sa spuna despre noi. Dansii sunt niste membri ai unui partid. Noi in guvern, ministri cheie ne-am facut treaba in intereseul cetatenilor indiferent ca am fost de la PSD sau PNL si raman la opinia ca in PNL sunt oameni de buna credinta si profesionisti. Daca toti vor sa se urce pe subiect cand nu iese bine si sa arunce pe celalalt nu facem decat circ.

Din punctul meu de vedere, acolo unde mai sunt elemente care chiar sunt incorecte din perspectiva modului in care, atentie, daca reparam o inechitate cu alta inechitate nu am facut nimic. Asa am avut legislatie pe pensii pana acum de 30 de ani de zile. De 30 de ani de zile ne plangem ca am avut inechitati sau legile care au venit succesiv au creat noi si noi inechitati. Deci trebuie avut mare grija si identificat unde sunt acele probleme care s-ar mai putea repara, dar fara sa se creeze o alta inechitate.

Suntem la perioada in care acum se trimit deciziile de recalculre. Practic in septembrie avem evidenta lucrului pe cifre concrete si pe categorii socio profesionale cine, cum si de ce. Si ne ducem si ne incadram in zona aceea de echitate, de contributivitate, iar daca s-a scapat ceva, iar eu nu cred ca s-a scapat in mare parte. Foarte multe din zonele care se discuta acum se stia inca din din 2020.

Haideti sa ajungem pe 15 septembrie, cand pensiile sunt deja platite, si o sa avem atunci un barometru corect al modului in care implementarea acestei legi s-a realizat.

Realitatea Plus: Exista in acest moment riscul ca salariile si pensiile sa inghete de anul viitor dupa alegeri?

Adrian Câciu: Nu exista acest risc. Va dau un exemplu apropo de ingrijorarea acesta ca se uita lumea la ponderea datoriei publice din PIB ca a depasit 52%, si intreaba de ce nu se ingheata salariile. Mi-as dori ca, de exemplu, Consiliul Fiscal sa faca si afirmatia ca ponderea este calculata la un PIB mai mic decat PIB-ul din 2024. Daca am face acum calculul am vedea ca ponderea este 48,7. Asta nu inseamna ca ea nu va mai evolua, pentru ca mai sunt luni. Dar nu exista un asemenea risc. Cel mai grav lucru este sa afectezi aceste drepturi ale persoanelor. Nivelul de trai este cel mai important barometru indicator pentru o tara. Daca noi ne raportam si discutam despre Germania, nu cred ca discutam despre fabricile din Germania, discutam despre cum traieste cetateanul german fata de roman.