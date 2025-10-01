România speră să înființeze rapid pe teritoriul său o producție de drone defensive împreună cu Ucraina pentru uz intern, dar și pentru aliați din UE și NATO, a declarat ministrul de Externe Oana Țoiu.

Ţoiu a declarat pentru Reuters că negocierile cu Ucraina au început înainte să aibă loc o serie de incursiuni în spaţiul aerian pe care regiunea le-a atribuit în ultimele săptămâni Rusiei.

„Considerăm că este strategic ca flancul estic să fie mai bine protejat, mai ales în ceea ce priveşte apărarea aeriană. Aşadar, ceea ce facem în această direcţie este să creăm parteneriatele necesare, de exemplu, cu Ucraina pentru a construi drone defensive pentru viitor”, a spus ea.

„Credem în capacitatea noastră de a transforma rapid acest lucru în realitate”, a afirmat Oana Ţoiu în marja reuniunii anuale a Adunării Generale a ONU, care s-a încheiat luni.

Uniunea Europeană a sprijinit ideea de a crea un „zid de drone” pentru a proteja regiunea.

Ţoiu a mai spus că România a aprobat o creştere a prezenţei trupelor SUA pe teritoriul său pentru a sprijini operaţiunile de realimentare din Orientul Mijlociu, deşi a refuzat să ofere cifre.