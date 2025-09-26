Ministerul de Externe denunţă apariţia pe reţelele de socializare a unui material fals atribuit postului Euronews, care face referire la pretinse declaraţii ale ministrului de externe.

Instituţia avertizează că în acest material ministrului de Externe îi sunt atribuite în mod fals afirmaţii legate de Republica Moldova şi că videoclipul a fost publicat şi distribuit masiv pe platformele de socializare online.

Ministerul de Externe atrage atenţia că şi în acest caz sunt idei şi conturi care au mai fost folosite în campanii de manipulare şi interferenţă informaţională străină denunţate de România şi de state din Uniunea Europeană şi NATO.

Postarea virală foloseşte tehnici şi proceduri atribuite unor actori statali ca să amplifice artificial conţinut mincinos pe reţelele de socializare online.

Ministerul a raportat falsul atât autorităţilor competente, cât şi platformelor.