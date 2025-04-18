Cea mai mare sărbătoare a românilor se vede la Realitatea Plus, Televiziunea Poporului, cu un maraton de muzică de muzică și tradiții românești, cu invitați unul și unul și surprize uriașe.  

Articolul precedentGEORGE SIMION: ȚĂRANII ROMÂNIEI MERITĂ RESPECTUL NOSTRU! SUNT ESENȚIALI PENTRU ECONOMIA NAȚIONALĂ
Articolul următorGEORGE SIMION INTERVINE ÎN CAZUL LUI RAREȘ, TÂNĂRUL MORT DUPĂ O SUPRADOZĂ: ÎMI CER IERTARE ÎN FAȚA MAMELOR ȘI TAȚILOR! FAMILIILE RĂMÂN CU DUREREA ȘI CU ÎNTREBAREA: UNDE ERA STATUL?
Realitatea de Galati

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR