Marius Tucă dă cărțile pe față în privința dosarelor politice! Jurnalistul susține că Nicușor Dan minte cu nerușinare și că nu există dovezi care să îi lege pe Bogdan Peșchir și pe Horațiu Potra de Federația Rusă.

„Domne, ce se întâmplă cu anularea legilor? Când aflăm, ce s-a întâmplat? Și el a zis: păi lucrurile sunt simple aici, că deja avem două informații care sunt importante, și anume aceea legată de bani, banii pe care i-a dat Bogdan Peșchir – ceea ce este total fals, nu are nicio legătură, sau de fapt nu dovedește nimic în legătură cu Călin Georgescu.

Bogdan Peșchir nu a dat niciun ban pentru Călin Georgescu, spun încă o dată. De-aia spun că minte cu nerușinare (Nicușor Dan – n.r.). Bogdan Peșchir a dat niște bani unor influenceri, nespunându-le nicio secundă – nu există nimic, nicio dovadă – să voteze cu Călin Georgescu sau cu altcineva. Ce a dat două dovadă sau al doilea argument a lui de astăzi (ieri – n.r.) – pentru că sistemul îi le servește – el le spune foarte prost, pentru că nici nu le știe bine și nici nu crede în ele, și atunci exprimarea lui lasă de dorit.

Cel de-al doilea argument cu care vine el: Potra-legionarii. Trebuie să le spunem oamenilor că în primul rând întâmplarea cu destabilizarea a avut loc după anularea alegerilor, deci Potra și cu frații săi, care aveau un pistol cu bile și nici ăla nu era bun, s-au întâlnit, s-au văzut după ce a fost anulată alegerile. Deci întâlnirea lui Potra post-factum și cu legionarii și cu Călin Georgescu și cu mama legionarilor a avut loc după anularea alegerilor”, a declarat Marius Tucă.