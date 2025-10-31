Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a lansat un atac dur la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan, acuzându-l de inconsecvență în privința politicilor salariale și a sprijinirii tinerilor români.

„Este revoltător ca tinerii noștri să plece la muncă în străinătate, în timp ce patronatele se opun creșterii salariului minim, cerând în schimb Guvernului să crească numărul de permise de muncă pentru lucrătorii asiatici”, a transmis Budăi într-o postare pe rețelele sociale.

Social-democratul susține că mediul de afaceri profită de o dublă măsură: se plânge de dificultăți economice, dar în același timp solicită importul de forță de muncă ieftină din afara Uniunii Europene.

„Cum vine asta? Te plângi la Guvern că este o situație economică dificilă și nu poți menține locurile de muncă dacă se majorează salariul minim, dar apoi vii pe ușa din spate și ceri mai mulți lucrători dispuși să lucreze pe salarii de mizerie?”, a continuat Budăi.

El avertizează că o asemenea politică ar împinge România într-o spirală a sărăciei, accentuând dependența de muncitori străini și pierderea generațiilor tinere. „Asta ne dorim pentru România?! O societate sărăcită, cu oameni din afară, în loc să creștem prosperitatea cetățenilor noștri?”, a întrebat fostul ministru.

Budăi i-a transmis un mesaj direct premierului Ilie Bolojan, cerându-i să aplice promisiunile făcute în campania electorală privind creșterea nivelului de trai.

„Domnule prim-ministru Bolojan, terminați cu șarada asta! Vă amintesc propriile dumneavoastră declarații: dacă vrem ca tinerii noștri să nu mai plece în străinătate, trebuie să aibă posibilități de câștiguri mai bune în România. Cum faceți asta, înghețând salariul minim?”, a adăugat el.

Fostul ministru al Muncii a cerut Guvernului să respecte legislația europeană și să majoreze salariul minim, așa cum a fost promis: „Creșteți salariul minim, cum vă obligă legea și propriile promisiuni din campania electorală”, a încheiat Budăi.