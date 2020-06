Medicul Radu Malancea vrea ca activitatea unității medicale să revină la normal și consideră că s-a făcut o greșeală în momentul în care s-a decis ca Spitalul Mavromati, cel mai mare din județul Botoșani, să devină spital COVID.

Managerul Spitalului Județean Mavromati a făcut demersuri pentru redeschiderea tuturor secțiilor și consideră că într-o unitate medicală atât de mare nu e normal să fie tratați doar pacienții COVID.

„Până acum, veneau niște personaje din anumite instituții de control: Cum adică, tratezi non-covid? Pe mine mă interesează bolnavul, nu tâmpenia asta! Pentru mine contează pacientul. Eu asigur urgența. COVID-ul are treaba lui. Îl examinez, îl testez. Nu mă lua pe mine că nu am voie să-l operez pentru că nu-i COVID. Am avut frâne serioase. Nu am avut cooperare. Ba din contra, a fost o frână. (…) Parcă în România nu exista decât gripa asta! Altă patologie, omul nu mai are. Altceva omul nu mai are voie să aibă decât dacă este COVID”, a declarat medicul Radu Malancea.

Sursa: Realitatea de Botosani