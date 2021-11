Invitat, duminică seara, la Realitatea

Întrebat, în legătură cu achizitiile facute in perioada cand a fost premier, daca l-au informat Serviciile ca se intampla lucruri neinregula, Ludovic Orban a replicat: „Nu. Au fost derulate prin doua entitati, Unifarm si ONAC. Inca inainte de a exista pericolul evident al pandemiei, am sesizat ca stocurile erau zero, desi legea obliga guvernele sa asigura aceste stocuri. Am emis un act normativ pentru a permite ONAC sa inceapa achizitii inainde de 11 februarie. Ce trebuie sa se tina cont: martie, aprilie, mai – piata a luat-o razna.”

Intrebat de ce exista dosare, Orban a explicat ca, daca exista oameni care au luat mita este ceva firesc.

„Pai daca sunt unii care au luat spaga, sa li se faca dosare. Nu am avut nicio informatie in acest sens. S-au speculat pe tema asta. Nu s-a aratat nimic, niciun fel implicarea mea”, a spus Orban.

In ceea ce priveste interventiile facute pentru alimentarea stocurilor, Ludovic Orban a explicat ca a fost necesara o interventie de la nivel guvernamental pentru deblocarea unor stocuri de marfuri contractate.

„Atunci a fost necesara interventia noastra de la nivel guvernamental. Am intervenit pe langa guvernele cu care erau contracte, in Germania de exemplu. A trebuit sa intervenim la ministerul Sanatatii ca sa deblocheze stocul de marfuri contractate”, a spus Orban.

„Presedintele ONAC si directorul general Unifarm erau in functie cand am preluat guvernarea, nu i-am numit noi”, a mai spus Orban.

In ceea ce priveste suma de 1,5 miliarde de euro de la Bruxelles, ajutor pentru pandemie, primita de tara noastra, Orban a detaliat: „Banii au venit in pandemie ca urmare a unor decizii a CE si au fost folositi pentru a suplimenta bugetul Sanatatii, fapt care s-a vazut in foarte multe achizitii facute – paturi, ventilatoae. Au fost folositi pentru masurile active, somajul tehnic. Am utilizat o alta decizie importanta la nivelul UE care ne-a dat posibilitatea de a muta bani de la un program la altul. S-au facut contracte de achizitii realizate la solicitarea spitalelor cu diverse dotari de care au avut nevoie finantate din fonduri europene.”

