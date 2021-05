Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a declarat, sâmbătă, la Galaţi, că se prezintă „cu încredere” în competiţia pentru alegerea preşedintelui partidului, fiind „cel mai bun cunoscător al PNL şi, în general, al ţării”.

Întrebat într-o conferinţă de presă dacă se consideră trecutul sau viitorul PNL, în contextul candidaturii sale la funcţia de preşedinte al formaţiunii politice, Orban a răspuns: „Şi trecut, şi prezent şi viitor”.

„Noi vom demara festivalul democraţiei în PNL, care nu înseamnă numai congresul şi alegerea preşedintelui partidului, înseamnă adunări generale în fiecare organizaţie locală, conferinţe judeţene în fiecare judeţ şi abia după aceea se va alege echipa de conducere a PNL. Eu mă prezint cu încredere, cunosc foarte bine PNL, practic, aş putea spune că sunt cel mai bun cunoscător al PNL şi nu numai, în general, al ţării. Am umblat extrem de mult în anii carierei publice pe care am avut-o şi cunosc nevoile comunităţilor locale, primari, reprezentaţi ai administraţiei locale. Simt bine pulsul PNL şi mai ales că oamenii nu trebuie să rişte pe mâna mea, pentru că eu am arătat în patru ani de zile de ce sunt capabil”, a spus Orban.

În context liderul liberal a dat mai multe exemple.

„Când a fost aleasă actuala conducere a PNL, partidul era într-o situaţie de criză, după un rezultat foarte slab în alegerile parlamentare şi cu un scor în sondaje foarte mic. Am câştigat alegerile europarlamentare, alegerile prezidenţiale cu preşedintele Klaus Iohannis candidat, cu cel mai mare scor obţinut vreodată de un candidat de dreapta. Am câştigat alegerile locale cu cel mai mare scor obţinut de o formaţiune politică de dreapta. La alegerile parlamentare am înregistrat scorul pe care l-am înregistrat după un an de pandemie, secetă, inundaţii, fiind cel mai greu an de guvernare, cel mai greu prin care a trecut România în ultimii 30 de ani. Şi într-un fel, opţiunile populaţiei au fost influenţate de măsurile de restricţie pe care a trebuit să le luăm (…). Am ce să arăt colegilor mei şi candidez extrem de serios pentru un proiect important pentru România, şi anume, un salt economic, un salt în dezvoltare, un salt în ceea ce priveşte afirmarea şi respectul faţă de România în rândul Uniunii Europene şi naţiunilor lumii”, a afirmat Orban.

Întrebat dacă va candida din partea PNL la următoarele alegeri prezidenţiale, el a răspuns: „Până la alegerile prezidenţiale mai este timp. Sigur că odată ce candidezi la preşedinţia PNL, nu scot din calcul şi această perspectivă”.

Orban a vorbit şi despre decizia primarului municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, de a-l susţine la preşedinţia PNL pe premierul Florin Cîţu.

„Nu poţi să sprijini un candidat care nu şi-a anunţat candidatura, însă nu-mi place să comentez”, a spus el.

În cadrul conferinţei de presă, preşedintele PNL Galaţi, deputatul George Stângă, a declarat că personal îl susţine pe Ludovic Orban la preşedinţia partidului, la fel şi organizaţia judeţeană PNL Galaţi, care a votat în unanimitate, în luna februarie, pentru susţinerea actualului lider.

Ludovic Orban se află, sâmbătă, la Galaţi, urmând să se întâlnească cu primarii PNL, să efectueze o vizită la Fabrica Artesana din municipiul Tecuci şi să participe la lansarea candidatului PNL la Primăria din Târgu Bujor, în persoana fostului subprefect Andra Costache.

Sursa: Realitatea Din PNL