Kremlinul a condamnat vineri ideea enunțată de președintele american Donald Trump privind doborârea avioanelor rusești care încalcă spațiul aerian al NATO. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a catalogat afirmațiile drept „imprudente, iresponsabile și cu consecințe periculoase”, potrivit AFP.

Trump declarase marți că țările Alianței ar trebui să doboare aeronavele rusești implicate în incursiuni aeriene, după trei astfel de episoade în mai puțin de două săptămâni. NATO a avertizat Moscova să pună capăt escaladării și a asigurat că va răspunde prin toate mijloacele necesare, însă fără a susține explicit scenariul invocat de liderul american.

La rândul său, președintele Franței, Emmanuel Macron, a cerut „intensificarea” răspunsului NATO în fața provocărilor Rusiei, dar a precizat că „nu vom deschide focul”.

Săptămâna trecută, Alianța a anunțat că a interceptat trei avioane MiG-31 rusești intrate în spațiul aerian al Estoniei. Moscova respinge însă acuzațiile și susține că nu există dovezi.

În paralel, Uniunea Europeană ia în calcul întărirea securității aeriene printr-un „zid anti-drone”, considerat prioritar de zece state membre afectate direct de aceste incursiuni.

Sursa: Newsinn