Potrivit rezultatelor provizorii ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor runda 2021 în judeţul Galaţi populaţia era de doar 496.892 persoane, față de 536.167 persoane, la recensământul din 2011.

La nivelul localităţilor din judeţul Galaţi, situaţia diferă de la localitate, la localitate. Astfel, oraşul Bereşti are 2473 locuitori, adică tot cât are şi o comună mică, iar oraşul Târgu Bujor, cu 5946 persoane, are un număr de locuitori aproape la jumătate față de comuna Matca, care are 11.535 locuitori. Localităţile cu cel mai mic număr de locuitori sunt: Suhurlui – 1131 persoane şi Oancea – 1183.

Câţi locuitori mai are fiecare localitate din judeţul Galaţi conform datelor provizorii ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor runda 2021:

Municipiul Galaţi – 217.851

Municipiul Tecuci – 32.801

Oraş Bereşti – 2473

Oraş Târgu Bujor – 5946

Bălăbăneşti – 1863

Bălăşeşti – 1891

Băleni – 1882

Băneasa – 1992

Barcea – 5074

Bereşti-Meria 3023

Brăhăşeşti – 9091

Braniştea – 3956

Buciumeni – 2156

Cavadineşti – 2445

Cerţeşti – 1942

Corni – 1814

Corod – 7030

Cosmeşti – 5662

Costache Negri – 2078

Cuca – 1848

Cudalbi – 6614

Cuza Vodă – 2281

Drăgăneşti – 4802

Drăguşeni – 4456

Fârţăneşti – 4911

Folteşti – 3262

Frumuşiţa – 5067

Fundeni – 3020

Ghidigeni – 6212

Gohor – 3154

Griviţa – 3293

Independenţa – 4371

Iveşti – 9584

Jorăşti – 1616

Lieşti – 8505

Măstăcani – 3783

Matca – 11535

Movileni – 3090

Munteni – 7067

Nămoloasa – 1773

Negrileşti – 2400

Nicoreşti – 4037

Oancea – 1183

Pechea – 10197

Piscu – 4127

Poiana – 1592

Priponeşti – 1786

Rădeşti – 1400

Rediu – 1610

Scânteieşti – 2283

Schela – 3509

Şendreni – 5065

Slobozia Conachi – 3696

Smârdan – 5342

Smulţi – 1296

Suceveni – 1491

Suhurlui – 1131

Ţepu – 2189

Tudor Vladimirescu – 5032

Tuluceşti – 6407

Umbrăreşti – 5932

Valea Mărului – 3572

Vânători – 6926

Vârlezi – 1646

Vlădeşti – 1829.

Sursa: Realitatea de Galati