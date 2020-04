Cât de liberi vom mai fi la ieșirea din Pandemie ?

Pe masura ce carantina extinsă a obligat întregul mapamond sa accepte ca in fata pericolului infectării și a decesului cauzate de coronavirus, doar renunțarea la o serie de drepturi individuale și o respectare totala a deciziilor guvernamentale, reprezintă singura șansa de salvare, s-a născut și îngrijorarea ca nu cumva in spatele pandemiei sa se fi ascuns proiectul controlului digital al populației. Din ce in ce mai mulți jurnaliști, influenceri sau chiar politicieni se arată de-a dreptul înspăimântati de declarațiile lui Bill Gates care pledează pentru vaccinarea obligatorie a întregii planete sau de viziunea Organizației Mondiale a Sănătății de a putea intra in locuințele oamenilor, de extrage și izola de acolo pe cei depistați pozitiv cu Covid 19, datorită programelor de recunoaștere a simptomelor, precum și a rapoartelor vecinilor, motivați de recompense generoase… Toate acestea creionează transformarea democrației intr/un sistem totalitar dictat de o inteligenta artificiala, despre care trebuie sa vorbim…Va propun un filmuleț, realizat in SUA care pune o intrebare aflată pe buzele multora dintre noi: oare in spatele dezideratului protejării sanatatatii populatiei nu se ascunde cumva implementarea unui guvern global care va deține controlul absolut al populatiei prin deja celebrul sistem big brother impus de toate statele lumii?

Vom vedea cât de întemeiate sunt aceste ipoteze, împreuna cu Cristian Diaconescu, Iulian Chifu și Dan Dungaciu.