O primăvară plină de speranță! Acesta a fost mesajul transmis polițiștii de frontieră și jandarmii gălățeni cetățenilor din Ucraina, care în această dimineață au intrat în România prin Punctul de Trecere a Frontierei Galați – rutier.

Am văzut și trăit astăzi momente pline de emoție, mulțumiri ale ucrainenilor pentru gesturile pline de umanitate arătate de români și lacrimile speranței, că totul va fi bine. O doamnă ne-a spus că va avea grijă de aceste flori, ca ele să îi aducă aminte de modul cum a fost primită la începutul primăverii în România, iar o tânără mămică ne-a spus: „These are the flowers of hope!”

Așa este, astăzi, polițiștii de frontieră și jandarmii gălățeni au împărțit speranță!

Sursa: Realitatea de Galati