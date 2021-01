Ultima etapă a misiunilor încredințate Jandarmeriei Galați în anul 2020 s-a desfășurat astăzi, 11 ianuarie, în Sala de ședințe a Consiliului Județean Galați, când inspectoratul a fost evaluat pe anul trecut. Pentru fiecare jandarm, momentul bilanțului reprezintă o recunoaștere a muncii depuse pe durata unui întreg an.

„Începutul anului 2020 se prefigura a fi unul favorabil dezvoltării instituționale, fiind centrat pe aniversarea a 125 de ani de la înființarea unității noastre, iar în zona misiunilor efectivele veneau cu un moral ridicat și pregătite pentru a face față noilor provocări. Evoluția la nivel mondial a situației pandemice, generate de răspândirea cu rapiditate a virusului SARS-CoV-2, a făcut ca planurile avute pentru anul 2020 să fie schimbate aproape la 180 de grade, iar atenția noastră să fie îndreptată, în totalitate, către misiunile de protejare a populației împotriva răspândirii noului coronavirus și de aplicare a legii și ordonanțelor militare. Pentru efectivele inspectoratului acest tip de misiuni reprezenta o noutate, iar dacă la început mergeam în întuneric și cu o oarecare teamă de necunoscut și efectele lui, pe parcurs ne-am adaptat, am început să învățăm și să credem în forțele proprii. Mai mult decât atât, provocările au fost dublate de organizarea alegerilor locale și generale unde a trebuit ca pe lângă gestionarea ordinii publice să gestionăm și respectarea măsurilor de protecție epidemiologică, astfel încât cetățeanul care a ales să își exercite dreptul constituțional să se simtă protejat de instituțiile statului. Trebuie să recunosc faptul că, față de provocările anului precedent, pașii parcurși împreună cu partenerii noștri tradiționali, în ceea ce privește misiunile de menținere și asigurare a ordinii și siguranței publice, au fost făcuți pe baza încrederii, a respectului reciproc și cooperării apropiate, iar cel mai bine acestei colaborări i se potrivește mottoul lui Helen Keller: ,,Walking with a friend in the dark, is better than walking alone in the light.” a spus Colonel Florin Simionel, nspectorul șef al Jandarmeriei Galați.