Începând cu 1 noiembrie, Jandarmeria București va avea un nou comandant. Colonelul Toma Marius Cezar a fost împuternicit în funcția de director general al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, potrivit unui comunicat oficial.

Funcția era vacantă de la sfârșitul lunii august, după ce generalul-maior Cătălin Stegăroiu a fost numit prim-adjunct al Inspectorului General al Jandarmeriei Române.

Până acum, colonelul Toma Marius Cezar a condus Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș. Decizia de numire a fost luată în urma unui proces de analiză internă care a vizat mai multe aspecte manageriale, pentru a asigura continuitatea conducerii la nivelul Jandarmeriei Capitalei.

Colonelul Cezar este dublu licențiat în Științe juridice și Științe economice și are o experiență îndelungată în structurile Ministerului Afacerilor Interne.

Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București gestionează unele dintre cele mai complexe misiuni operative din țară, fiind responsabilă de ordinea publică și securitatea evenimentelor majore din Capitală.