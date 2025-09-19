Pompierii gălățeni și echipajele medicale ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) au intervenit de urgență, joi seară, pentru salvarea unui bărbat în vârstă de 55 de ani, angajat al unei companii de distribuţie şi mentenanţă a energiei electrice, care s-a eletrocutat în timpul serviciului.

Conform ISU Galați, bărbatul a suferit un stop cardio-respirator în urma electrocutării, în timp ce efectua lucrări de reparaţii într-un punct subteran de distribuţie, la aproximativ patru metri adâncime.

Potrivit ISU Galați, intervenția a fost extrem de dificilă, desfășurată într-un spațiu îngust și contra cronometru.

„Luptă pentru viaţă la patru metri adâncime. Seara trecută, pompierii gălăţeni, împreună cu două echipaje medicale al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Galaţi, au intervenit într-o misiune contracronometru, extrem de dificilă. Un bărbat de 55 de ani, angajat al unei companii de distribuţie şi mentenanţă a energiei electrice, s-a electrocutat în timp ce efectua lucrări de reparaţii într-un punct subteran de distribuţie, la o adâncime de aproximativ patru metri. La sosirea echipajelor de intervenţie, victima se afla în stop cardio-respirator. Pompierii nu au stat pe gânduri şi au coborât primii în subteran, moment în care, în spaţiul extrem de îngust şi în condiţii dificile, chiar un elev din componenţa echipajului de pompieri a început manevrele de resuscitare”, au precizat reprezentanţii ISU Galaţi.

Bărbatul a fost salvat de echipaje

Intervenția pompierilor a fost ulterior continuată de cadrele medicale şi de ceilalţi salvatori.

„Eforturile lor au fost continuate de echipa medicală şi de ceilalţi salvatori, într-o adevărată luptă contracronometru, în care fiecare secundă a contat. După zeci de minute de resuscitare, bărbatul a răspuns manevrelor şi a prezentat semne vitale”, a transmis ISU Galaţi.

Conform sursei citate, misiune a continuat, întrucât salvatorii au avut de depășit o nouă provocare, aceea de a o scoate pe victimă din spațiul îngust.

„Dar misiunea nu se încheiase. A urmat o nouă provocare: extracţia victimei din spaţiul extrem de îngust. Şi această etapă a fost depăşită cu profesionalism, răbdare şi determinare. Această intervenţie rămâne o dovadă clară a curajului, solidarităţii şi pasiunii cu care salvatorii luptă pentru viaţă, indiferent de obstacole. Felicitări tuturor celor implicaţi şi gânduri de însănătoşire grabnică victimei”, se mai arată în comunicatul ISU Galaţi.

Bărbatul a fost transportat ulterior la spital pentru investigaţii şi îngrijiri de specialitate, relatează Agerpres.

