Ministerul Educației monitorizează modul în care se desfășoară activitățile în unitățile de învățământ, în contextul acțiunilor de protest anunțate de federațiile sindicale și după ce prima zi anului școlar a fost marcată de marșul cadrelor didactice.

Datele centralizate de minister arată că marți, în a doua zi de școală, cursurile s-au desfășurat normal în peste 98% dintre unități.

Au fost și unele școli, sub 2% din total, unde profesorii au recurs la diverse forme de protest, ceea ce a dus la afectarea parțială a actului didactic, iar în cinci școli din județul Dolj a fost blocată întreaga activitate.

Cadrele didactice sunt nemulțumite de mai multe schimbări, printre care creșterea normei didactice, scăderea trifului la plata cu ora, comasarea unor unității de învățământ și creșterea numărului maxim de elevi în clase.

Sindicaliștii cer abrogarea prevederilor Legii 141, despre care spun că îi afectează și pe copii, dar și demisia ministrului Daniel David. Luni, în ziua protestului, după discuții cu președintele Nicuşor Dan, au anunțat că acțiunile de protest vor continua și că nu exclud greva generală.