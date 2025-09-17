Scandal în Coaliție pe tema plafonării prețurilor la alimente. PSD acuză PNL și USR că pun în pericol stabilitatea economică a milioane de români și amenință cu inițiativă parlamentară de urgență în cazul în care nu se va renunța la această idee.
Social-democrații susțin că renunțarea la plafonarea adaosului comercial ar duce la scumpiri de cel puțin 20% la alimentele de bază și promit să blocheze măsura în Parlament, dacă Guvernul nu o prelungește.
„Iată cifrele care arată că intenția PNL și USR de a opri plafonarea adaosului la alimente ar fi devastatoare pentru milioane de români!
Potrivit datelor oficiale de la INS, după doi ani de la introducerea plafonării, prețul mediu la franzelă este mai mic cu 16%, brânza este mai ieftină cu 17%, zahărul cu 33%, untul cu 15%, făina cu 36%, mălaiul cu 34%, carnea de porc cu circa 10%, iar legumele cu procente cuprinse între 2% și 35%.
Este limpede că dacă s-ar scoate plafonul, prețurile ar crește cel puțin la nivelul de acum doi ani, la care trebuie să adăugăm scumpirea energiei, majorarea accizelor la carburanți și creșterea TVA!
Alimentele de bază s-ar scumpi peste noapte cu cel puțin 20%! Impactul ar fi catastrofal!”, este mesajul transmis, miercuri, pe Facebook de fostul ministru al Muncii, Marius Budăi
.
Social-democratul le cere, astfel, lui Ilie Bolojan și colegilor din coaliție să renunțe la această idee, argumentând că măsura aflată încă în vigoare nu a distorsionat piața, ci a menținut prețurile accesibile pentru milioane de români.
„Domnule Bolojan, opriți-vă din această nebunie! Stimați colegi de coaliție, nu aveți niciun motiv să scoateți plafonarea! Nu este nicio distorsiune în piață! Nu am avut penurie, nu au plecat comercianții, producția a crescut, iar marii retaileri au obținut profituri în ultimul an! Unde este distorsiunea?
Poate că cei de la PNL sau USR care critică măsura nu sunt preocupați de prețurile la făină, la mălai sau la cartofi. Când te-ai obișnuit să mănânci doar la restaurant nu mai știi care sunt prețurile din piață…, dar milioane de români cu venituri mici și medii ar fi loviți în plin de creșterea prețurilor la aceste alimente!”, arătat fostul ministru al Muncii.
El avertizează că ridicarea plafonării ar duce la scumpiri masive și promite că PSD va interveni în Parlament dacă Guvernul nu va prelungi această măsură.
„PSD nu va permite acest lucru! Dacă premierul nu prelungește plafonarea, vom interveni în Parlament, în procedură de urgență!”, a conchis social-democratul. Anterior, Budăi afirma că social-democrații
au pregătit „planul B” dacă premierul Ilie Bolojan nu va prelungi plafonarea prețurilor la alimentele de bază.
Fostul ministru al Muncii nu este singurul social-democrat care iese public cu declarații pe marginea acestui subiect. Chiar liderul interimar al formațiunii politice, Sorin Grindeanu,
a transmis recent un mesaj tranșant în acest sens partenerilor de Coaliție.
„Renunţarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie. Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliţie şi cu care PSD nu poate fi de acord! Specialiştii spun că ridicarea plafonării ar creşte imediat inflaţia cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuşi!”, a declarat Grindeanu, într-o postare pe Facebook.
Lista alimentelor pentru care am putea plăti mai mult din toamnă
Specialiștii avertizează că dacă dispare plafonarea prețurilor alimentelor de bază, scumpirile vor fi inevitabile.
Lista alimentelor pentru care va dispare plafonarea de la octombrie:
– pâinea albă simplă (între 300 și 500 grame)
– laptele de consum cu 1,5% grăsime (excluzând varianta UHT)
– telemeaua vrac
– iaurtul simplu cu 3,5% grăsime (maxim 200 grame)
– făina albă de grâu până la 1 kg
– mălaiul
– ouă
– uleiul de floarea-soarelui până la 2 litri
– carnea proaspătă de pui și porc (inclusiv pulpe și aripi)
– legumele de sezon (roșii, ceapă, castraveți, morcovi, ardei, usturoi, fasole uscată)
– fructele precum mere, prune, pere și struguri
– cartofii albi
– zahărul alb tos
– smântâna cu 12% grăsime
– untul până la 250 grame
– magiunul
Sursa: Realitatea Din PSD