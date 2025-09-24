Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, că România va închide anul 2025 cu un deficit bugetar de 8,4% din PIB. Adică, echivalentul a aproximativ 159 miliarde lei.

Potrivit acestuia, principalele efecte ale pachetelor bugetare vor fi de 0,6-0,7% din PIB în acest an şi de peste 2,5% din PIB în 2026.

„Am convenit un deficit cu care România să închidă anul de 8,4% din PIB. Dacă respectăm ţinta de deficit, anul viitor ne putem apropia de o ţintă de 6% din PIB”, a spus Bolojan.

Premierul a precizat că principala influenţă asupra rectificării bugetare este determinată de creşterea costului legat de dobânzi, dar a subliniat că investiţiile rămân o prioritate: „Bugetul pe anul acesta prevede o pondere importantă a investiţiilor de 149 miliarde lei.”

Bolojan a mai informat că, în cadrul vizitei oficiale la Bruxelles, a avut trei întâlniri – două cu comisari europeni, inclusiv cu vicepreşedinta Comisiei Europene Roxana Mânzatu, şi una cu europarlamentarii români. Discuţiile au vizat colaborarea pe probleme bugetare şi utilizarea fondurilor europene din PNRR.

Realitatea de Galati

