Numărul de infectări cu coronavirus este mai mic decât așteptările, motiv pentru care o continuare a relaxării măsurilor epidemiologice este posibilă, a declarat, marți seara, la Realitatea PLUS, Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății.

„Ne aflam pe o panta descendenta a fenomenului epidemic cu coronavirus. Numarul e in scadere, pare ca se mentine acest trend in ultimele zile. Numarul de pacienti care au accesat UPU si care se gasesc in sectiile de Terapie Intensiva este in scadere. Avem sub 200 de cazuri, de la o valoare de peste 250, saptamana trecuta. E multumitor, asta ne pune problema posibilitatii de a relaxa in continuare masurile de preventie”, a spus Horatiu Moldovan, marti seara, in emisiunea „Legile puterii”.

Totodata, Moldovan a declarat ca numarul de cazuri de infectate relativ mic a facut ca spitalele sa fie functionale, in toata aceasta perioada, si sa existe permanent disponibilitate de paturi in unitatile medicale pentru ingrijirea pacientilor COVID-19.

„Masurile au fost eficiene, populatia a inteles sa le aplice, suntem intr-o situatie acceptabila, cand ne punem problema de a intra intr-o faza de relaxare”, a mai spus Moldovan.

Sursa: Realitatea de Realitatea Medicala