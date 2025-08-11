Secretariatul General al Guvernului a reluat procedura de achiziție pentru desemnarea unui expert independent în recrutarea resurselor umane, care să sprijine alegerea conducerii Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

Posturile vizate sunt cel de președinte și două funcții de vicepreședinte, fiecare cu mandat de patru ani. Expertul va asista Comisia de selecție și Comisia de soluționare a contestațiilor, conform legislației în vigoare.

Prima procedură, desfășurată între 25 iulie și 8 august 2025, a eșuat după ce singura ofertă depusă a fost considerată neconformă cu cerințele caietului de sarcini.

Pe 11 august 2025, SGG a decis relansarea achiziției publice, documentația fiind deja disponibilă în SEAP. Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 20 august 2025.

Guvernul invită toți operatorii economici interesați și eligibili să participe la procedură, subliniind necesitatea unei asistențe specializate de înaltă calitate.

Valoarea estimată a contractului este de 100.000 de lei, conform anunțului oficial transmis de SGG.