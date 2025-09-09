Guvernul a făcut publice sumele plătite pentru închirierea avioanelor Tarom folosite la vizitele oficiale ale foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu. În perioada decembrie 2021 – februarie 2025, compania TAROM a încasat aproape 4 milioane de lei pentru 11 zboruri charter. Media per deplasare a fost de 362.889 de lei.

Potrivit BoardingPass, Nicolae Ciucă a folosit avioanele Tarom pentru nouă vizite oficiale între decembrie 2021 și martie 2023. Deplasările au fost în Europa, Africa de Nord și Orientul Mijlociu. Nota totală pentru aceste zboruri a ajuns la aproape 2,65 milioane de lei.

În afara acestor curse charter, Nicolae Ciucă a utilizat și aeronave militare. Fostul premier a apelat la avioane ale Forțelor Aeriene de patru ori, pentru vizite oficiale efectuate în Grecia, Bulgaria și Republica Moldova.

În cazul lui Marcel Ciolacu, între iunie 2023 și februarie 2025, au fost înregistrate 21 de vizite oficiale în afara României. Dintre acestea, 11 au fost asigurate cu avioane militare puse la dispoziție de Forțele Aeriene Române.

Pentru alte opt deplasări externe, Marcel Ciolacu a folosit zboruri regulate. În doar două cazuri au fost închiriate avioane Tarom: unul pentru Emiratele Arabe Unite și Qatar, cu o valoare de 917.113,68 lei, și altul pentru Turcia, cu un cost de 432.278,44 lei.

Astfel, între decembrie 2021 și februarie 2025, TAROM a primit de la Guvern aproape 4 milioane de lei pentru 11 zboruri charter destinate celor doi foști premieri. BoardingPass precizează că media cheltuielilor a fost de 362.889 lei pe deplasare.

