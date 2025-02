Cea mai mare parte a țării este încă sub atenționare cod galben de vreme deosebit de rece.

Gerul persistă până la jumătatea săptămânii viitoare.

„Duminică dimineață, luni dimineață, temperaturile să fie sub limita gerului, sub minus 10 grade, în mare parte din țară. Cele mai mici temperaturi le așteptăm în estul Transilvaniei și în Muntenia, în zonele unde este și strat de zăpadă temperaturile coboară în aceste nopți sub minus 15 grade și izolat chiar sub minus 20 de grade.

În Capitală așteptăm temperaturi de minus 17, minus 19 grade, iar de luni încolo temperaturile încep să crească treptat de la o zi la alta, dar nopțile și diminețile rămân reci, până joi, vineri, încă vorbim de temperaturi scăzute noaptea și dimineața, iar tendința de încălzire pare că se menține pe tot parcursul săptămânii viitoare, astfel că în următorul weekend, pe 1 și 2 martie, temperaturile nu vor mai fi atât de coborâte”, a spus meteorologul Mihai Huștiu pentru Radio România Actualități.

„Estimările noastre pentru început de martie indică temperaturi mai mari față de normal, însă, așa cum știm, luna martie aduce și o vreme capricioasă, cu alternanțe termice. Știm că vin ‘babele’ și vremea devine tot mai capricioasă, însă avem un regim al temperaturilor estimat peste normal, cel puțin în prima jumătate a lunii martie”, a adăugat specialistul ANM.