Acasă Actual GEORGE SIMION ȘI ANAMARIA GAVRILĂ, CANDIDAȚII SUVERANIȘTI LA PREZIDENȚIALE Actual GEORGE SIMION ȘI ANAMARIA GAVRILĂ, CANDIDAȚII SUVERANIȘTI LA PREZIDENȚIALE De către Realitatea de Galati - 12 / 03 / 2025 George Simion și Anamaria Gavrilă sunt candidații suveraniști la prezidențiale. ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR PROVOCAREA PARACETAMOL FACE VICTIME ȘI DUCE LA CONSECINȚE SEVERE ATENȚIONARE METEO: COD PORTOCALIU DE VÂNT PUTERNIC ȘI COD GALBEN DE VIJELII INS: NUMĂRUL LOCUINȚELOR FINALIZATE A SCĂZUT ÎN ROMÂNIA CU 10.667 DE UNITĂȚI ȘOȘOACĂ, MESAJ CĂTRE DONALD TRUMP: CCR ȘI BEC – CENZORI NECONSTITUȚIONALI CARE ANULEAZĂ CANDIDATURI PROCURORII AU REȚINUT ALȚI DOI PROTESTATARI IMPLICAȚI ÎN VIOLENȚELE DE LA BEC REALITATEA PLUS, LIDER DE AUDIENȚĂ ÎN ZIUA DECISIVĂ PENTRU SOARTA ALEGERILOR! TELEVIZIUNEA POPORULUI A ÎNREGISTRAT NOI CIFRE RECORD