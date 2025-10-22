Liderul AUR, George Simion, a anunțat că săptămâna viitoare formațiunea sa va lansa „Cartea Neagră a Agriculturii Românești”, un document prin care vrea să arate „dezastrul din agricultură sub actualul ministru”. Declarația vine după ce majoritatea parlamentară a respins moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Florin Barbu.

Simion a acuzat Guvernul că a distrus gospodăria țărănească și a permis degradarea continuă a sectorului agricol. El spune că politicile fiscale actuale lovesc în micii producători, în timp ce importurile de carne și produse agroalimentare cresc alarmant.

„Vedem aici un program care se adresează suinelor. 80% din carnea de porc este importată și 100.000 de porci avem în minus de când s-a lansat acest program! La bovine pierdem 10.000 de capete pe an. Ni se vorbește despre avocado și cherry, dar se dă în cap gospodinelor care fac gem și zacuscă. Domnul ministru a închis târgurile, a distrus gospodăria țărănească și nu asigură piață de desfacere, nu asigură infrastructură, irigații sau condiții decente de creditare”, a acuzat liderul AUR.

El a mai precizat că programul „Fermierul” abia acoperă ROBOR-ul, obligând agricultorii să se împrumute la dobânzi foarte mari. Din 10.500 de kilometri de canale de irigații, doar 15% mai sunt funcționali.

„Astea sunt performanțele domnului ministru și dacă dumneavoastră, aici în Parlament, ați decis că sunt bune politicile lui, noi vom veni săptămâna viitoare cu o replică, cu o carte neagră a agriculturii românești sub ministeriatul domnului Barbu și al domnului Stănescu”, a mai spus George Simion.