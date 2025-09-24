Un incendiu puternic cu degajări mari de fum a izbucnit la o biserică din municipiul Galați. Până în acest moment nu au fost înregistrate victime, transmite Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „General Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi.

La faţa locului au intervenit pompierii militari din cadrul ISU Galaţi, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autocisternă, o autoscară de intervenţie şi salvare de la înălţime, precum şi un echipaj SMURD.

Incendiul a fost stins, a anunțat ISU Galați. Pompierii au stabilit că focul a izbucnit de la o lumânare lăsată aprinsă și nesupravegheată, notează Agerpres.

Sursa: Realitatea de Galati