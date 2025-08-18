Rapid București și FCSB au încheiat la egalitate duminică, scor 2-2, duelul din etapa a 6-a a Superligii.

Pe Arena Naţională, roș-albaștrii au deschis scorul prin Mihai Lixandru, care a înscris cu o lovitură de cap (\”7).

Daniel Bîrligea a majorat diferența (\”61).

„Dubla” lui Elvir Koljic a redus din diferență și a adus egalarea (\”83, 90+2).

FCSB a ajuns la 4 meciuri consecutive fără victorie. Cu doar 2 puncte, campioana ocupă locul 13 în clasament.

În schimb, Rapid este pe locul secund, cu 12 puncte.