Arbitrul român Istvan Kovacs va conduce meciul dintre Liverpool și Real Madrid, care va avea loc marți, pe Anfield, de la ora 22:00, în etapa a patra a Ligii Campionilor la fotbal.

Centralul de 41 de ani a mai oficiat sezonul acesta la alte două partide în Liga Campionilor: Olympiacos – Pafos 0-0 și Villarreal – Juventus 2-2.

La Liverpool – Real Madrid, Istvan Kovacs va fi ajutat de asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi. Al patrulea oficial a fost desemnat Marcel Bîrsan.

După trei etape disputate în grupa din Liga Campionilor, Real Madrid ocupă locul 5 în clasament, cu 9 puncte, iar Liverpool se află pe 10, cu 6 puncte.

În sezonul precedent al Ligii Campionilor, Istvan Kovacs a arbitrat 8 meciuri, printre care și finala competiției: PSG – Inter Milano 5-0. El a devenit astfel, al treilea arbitru român din istorie delegat la o finală de Liga Campionilor, după Nicolae Rainea și după Ion Crăciunescu.