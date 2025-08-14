Galeria campioanei României nu va fi prezentă pe arena de 13.500 de locuri, cum nici Drita nu a avut suporteri la București. Cele două cluburi au dorit să evite incidentele apărute la ultimele meciuri între echipele naționale, în contextul în care România nu recunoaște statul Kosovo.

Săptămâna trecută, FCSB a învins-o pe Drita, cu scorul de 3-2. Pe Arena Națională, campioana din Kosovo a condus din minutul 7, cu golul înscris de Tusha, și și-a dublat avantajul în minutul 50, prin reușita lui Manaj. Daniel Bîrligea a redus din diferență, în minutul 64, bosniacul Daniel Graovac a egalat, în minutul 72, iar Bîrligea, din lovitură de la 11 metri, în 90+4, a stabilit rezultatul final.

Căpitanul Darius Olaru revine în lot pentru meciul de mâine, după ruptura musculară suferită luna trecută, în Macedonia de Nord, contra celor de la Shkendija. Nu vor fi pe foaia de joc accidentații: Risto Radunovic, Denis Alibec și Joyskim Dawa, de asemenea suspendatul Florin Tănase.

Meciul Drita-FCSB este programat joi seara, de la ora 21:00, în direct la Radio România Actualități.

Echipa calificată o va întâlni în play-off pe câștigătoarea Cupei Scoției, Aberdeen, în timp ce învinsa va continua în barajul pentru Conference League, cu Differdange sau Levadia Tallin. Joia trecută, echipa din Estonia a câștigat în Luxemburg, cu scorul de 3-2.