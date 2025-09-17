Fostul membru CSM, Toni Neacșu, afirmă că plângerea penală depusă de AUR împotriva Guvernului este „perfect justificată din punct de vedere juridic”. El susține că Executivul are obligația constituțională de a organiza alegeri locale imediat după vacantarea unor posturi.

„Demersul, ca atare, al AUR, este și legitim și este și perfect justificat din punct de vedere juridic. Într-adevăr, există în legislație o obligație în sarcina, aș zice, a Guvernului, dar de fapt a funcționarilor din Guvern, începând cu premierul care, între noi fie vorba, reprezintă de fapt Guvernul. Deci există o serie de obligații ca imediat după vacantarea unor posturi din administrația publică locală, să se organizeze alegeri”, a declarat Toni Neacșu.

El a adăugat că legea a fost încălcată și că politicienii nu răspund în fața legii și pentru că cetățenii nu formulează plângeri împotriva lor.

Sursa: Newsinn