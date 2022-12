Octavian Marius Popa, fost comisar șef al Gărzii de Mediu, a relatat în exclusivitate la Culisele Statului Paralel că OMV a profitat din plin de complicitatea unor înalți funcționari ai statului pentru a-și acoperi o serie de ilegalități sau situații în care n-a respectat clauze contractuale. Popa susține că a reclamat o serie de nereguli, dar singurul efecte a fost că și-a pierdut funcția.

„În 2008 am aflat că există niște obligații de mediu pe care le are OMV și am cerut doamnei care-i reprezenta să vină cu un grafic privind derularea lucrărilor. Dânsa a spus că nu e nicio problemă, că este timp până în 2025, când era termenul fixat și nu a venit cu niciun grafic. Eu nu am putut obține nici măcar o copie a contractului sau a anexelor. Ca să înțelegeți, s-a alocat la licitație de privatizare o lucrare de ecologizare, lucru fără precedent.

Este ca și cum încheiați un contract cu mine, pentru anumite lucrări pe care trebuie să le execut, iar eu apoi vin apoi cu decont, dar fără ca dvs. sa aveți posibilitatea de a verifica veridicitatea devizului. Practic, prin contractul de vânzare a Petrom, OMV a primit și un alt contract prin care compania trebuia să execute ecologizarea unor obiective, fără ca statul roman să aibă posibilitatea să verifice dacă acele sume sunt corecte,” a explicat Popa.

KRONOSPAN: LEGEA, MODIFICATĂ PENTRU A JUSTIFICA O SITUAȚIE DIN TEREN

Un alt caz flagrant, relatat de fostul șef al Gărzii de Mediu, vizează o altă companie austriacă extrem de activă în România. Este vorba de Kronospan, unul dintre cei mai mari producători de plăci pe bază de lemn din lume.

“Am verificat firma Kronospan, care folosește în procesul de producție formaldehidă. Ei aveau deja o veche instalație la Sebeș, dar construiseră alta, mult mai mare, fără să aibă acord de mediu. În mod normal, fără acest acord nici măcar n-ar fi avut dreptul să o construiască, dar au făcut acest lucru sub oblăduirea gărzii locale. S-a aplicat o amendă de 100.000 de lei, ceea ce era un fleac pentru ei, dar și demolarea instalației. Bineînțeles că au atacat în instanță, dar Garda de Mediu a câștigat. Între timp, eu am fost înlocuit, a venit un domn mai în vârstă. Instalația nu a mai fost demolată, iar peste un an a fost băgată în legalitate, prin modificarea legii.

Fostul șef al Gărzii de Mediu a relatat o altă situație în care a realizat cât de mare este influența OMV și cât de mult sunt ajutați austriecii chiar de funcționari ai statului român. Astfel, Popa a sesizat la ANI, în 2009, că o firmă a șefului Gărzii de Mediu de la acea vreme, Silvian Ionescu, avea un contract de consultanță cu Petrom. „Am sesizat la ANI, nu mi s-a răspuns, iar la un moment dat, întâmplător, l-am prins pe hol pe un domn dela ANI și l-am întrebat așa, mai băiețește, „cum naiba nu e nicio incompatibilitate?”, la care el aproape m-a amenințat, „vezi să nu te trezești cu vreun proces de calomnie”. (…) În 20112 am ajuns vicepreședinte al Comisiei de control al SRI. NU știam despre raportul procurorului Niță privind neregulile de la privatizarea Petrom, dar unele informații că lucrările fie nu sunt executate, fie sunt umflate, fie acordate cu dedicație, aveam și eu. Am ridicat subiectul într-o ședință din comisia economică a parlamentului, nu s-a întâmplat nimic. De aceea, repet, nu mi se pare corect că statul a acordat OMV un contract pe care sa-l execute așa cum dorește, fără a fi verificat”, a declarat Octavian Marius Popa, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel.