În luna septembrie 2022, în judeţul Galaţi s-au înregistrat 488 născuţi-vii, in timp ce numărul deceselor înregistrate a fost de 520 persoane.

În luna septembrie 2022 s-a înregistrat un spor natural negativ (numărul născuţilor-vii minus numărul decedaţilor), excedentul numărului de decedaţi faţă de numărul născuţilor-vii fiind de 32 persoane. Numărul născuţilor‐vii în luna septembrie 2022 a crescut cu 45 născuţi‐vii faţă de luna corespunzătoare a anului precedent. Numărul deceselor înregistrate în luna septembrie 2022, în judeţul Galaţi a fost de 520 persoane, mai puţin cu 102 cazuri faţă de luna precedentă. Numărul deceselor înregistrate în luna septembrie 2022 a scăzut cu 173 cazuri faţă de luna septembrie 2021.

Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în luna septembrie 2022 a fost 1, mai puţin cu 4 cazuri faţă de luna precedentă. Faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în luna septembrie 2022 a fost mai mic cu 3 cazuri.

La oficiile de stare civilă, în luna septembrie 2022 s‐au înregistrat 419 căsătorii, în scădere cu 192 căsătorii faţă de luna precedentă. În luna septembrie 2022 s‐au

înregistrat cu 22 căsătorii mai puţin faţă de luna corespunzătoare din anul 2021. Prin hotărâri judecătoreşti definitive şi la primăriile teritoriale, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr.202/2010, în luna septembrie 2022 s‐au pronunţat 46 divorţuri, mai mult cu 16 cazuri faţă de luna precedentă, dar cu 11 cazuri mai puţin faţă de luna corespunzătoare din anul 2021.

Sursa: Realitatea de Galati