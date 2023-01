S-a tot vorbit în ultima perioadă despre privatizarea PETROM, dar să nu uităm marele tun dat cu privatizarea ARO. Dezvăluiri explozive au fost făcute, la Realitatea

În anii 90, Ion Țiriac ar fi încercat să intermedieze vânzarea companiei ARO către gigantul auto Mercedes. Dezvăluirea a fost făcută în exclusivitate pentru Realitatea PLUS de un fost director al ARO. Fostul sportiv ar fi venit cu elicopterul, alături de directorul de la acea vreme al companiei nemțești, și la fel de repede au plecat, după ce muncitorii uzinei și-au dat seama că se pune la cale vânzarea ARO, și au pornit un protest spontan.

„În martie 90, dl Țiriac a venit cu directorul Mercedes, venit hotarat sa cumpere uzina ARO, eu eram director tehnic, am condus delegatia germana in uzina, sunt martor, nu am auzit povestiri. Agentura extrem de puternica a scos oamenii afara si au inceput toti sa strige: Afară! Nu ne vindem tara, nu ne vindem tara!, ca in balconul tovarasului Ceausescu. Au zis scoteti-i repede si duceti-i de aici!

Venisera cu elicopterul lasat in parcul din fata uzinei, i-a luat pe sus i-a suit in elicopter”, a declarat MIHAI MĂRȚIȘOR CIOBANU, fost director al ARO, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.

La începutul anilor 2000 a avut loc vânzarea companiei ARO, în mandatul Guvernului PSD condus de Adrian Năstase. Statul a dat atunci mândria producției românești de autovehicule pe nimic. Deși valora milioane de dolari, ARO a fost vândută la preț de apartament. Tranzacția ridică și mai multe semne de întrebare. Un fost director al uzinei acuză că nu s-a respectat legea și că nu putea fi făcută privatizarea pentru că uzina era în insolvență.

La începutul anilor 2000, Guvernul Năstase scoate la vânzare Uzina Aro de la Câmpulung Muscel, una dintre ultimele companii ale marii industrii românești. În 2003, statul român o vinde pentru aproximativ de 150.000 de dolari firmei Cross Lander, al cărei patron era John Perez. Fostul director al ARO susține că nu s-ar fi respectat legea.

„În 2003 cand s-a facut privatizarea nu se putea vinde pentru ca era in procedura de reorganizare judiciara, aveti doua certificate in care este este trecuta forma reorganizare judiciara. Și astazi, daca cineva deschide actiune de constatatre a contractului de privatizare, sa stiti ca si astazi si uzina este obligata sa refaca uzina”, a declarat, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, MIHAI MĂRȚIȘOR CIOBANU, fost director al ARO.

Avocatul Adrian Cuculis susține că dacă nu s-a respectat legea, privatizarea este nulă.

„În cadrul unei proceduri de reorganizare judiciara, adica insolventa sau faliment, niciun fel de tranzactie, niciun fel de vanzare, cu bunurile companiei, nici privatizare nu poate sa fie facuta fara un acord al administratorului judiciar, supus adunarii creditorilor. Daca discutam despre o privatizare care s-a facut cu incalcarea legii, teoretic orice persoana interesata, eu, dvs, sau oricine ar fi interesat, inclusiv statul român, ar putea sa reia o procedura de anulare a privatizarii si ulterior bineinteles patrimoniul vechii fabrici ar trebui sa revina in proprietatea statului”, a explicat avocatul ADRIAN CUCULIS, la Realitatea PLUS.

Pe de altă parte, ARO ar fi ajuns pe butuci din cauza furturilor care au avut loc de-a lungul timpului. Fostul director povestește că a descoperit un contract de 20 de milioane de dolari, cu jumătate din producția companiei din anul 1990, cu Valeologia – o firmă din Republica Moldova, dar care nu a dat banii pe vehicule, ci ar fi oferit vopsea pentru mașini. Mașinile ARO ar fi ajuns în Irak și Iran.

„Nu puteai sa aduci pe nimeni serios la privatizare pentru ca gasea acest contract de 20 de milioane de dolari pe care l-am gasit eu. Si atunci a fost adus un cetatean din SUA, cu o firma, care avea activitate financiara de maxim 5000 de dolari. Valoarea totala a actiunilor facuta in 94 de subsemnatul dupa hg 500 era 268 de mld la cursul de 1618 lei dolarul, insemnat 165 milioane de dolari, cand s-a facut privatizarea in 2003, cursul era de 29.300, dar acest director necunoscând legea, n-a reactualizat activele. I s-a dat uzina cu 153 de mii de dolari, in suprafata de 830 de mii de hectare, 150 de mii de hale”, a mai spus, în exclusivitate la Realitatea PLUS, MIHAI MĂRȚIȘOR CIOBANU, fost director al ARO.

După privatizare, din ceea ce fusese cândva mândria industriei românești, a mai rămas doar o umbră. Asta pentru că noul proprietar a vândut uzina bucată cu bucată, utilaj cu utilaj. John Perez a spus atunci că trebuie să facă rost de bani pentru salariile muncitorilor, așa că a vândut la fier vechi utilaje extrem de importante, prese, cuptoare și hale întregi.

În 2005 a fost fabricat ultimul autovehicul Aro și au fost concediați ultimii 1.500 de angajați, iar uzina a intrat în faliment.