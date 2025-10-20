Zeci de oameni rămași fără locuințe după explozia din Rahova primesc ajutor de la Primăria Capitalei. Peste 300 de persoane au fost evaluate și consiliate, iar 82 dintre ele sunt cazate temporar în mai multe hoteluri. De săptămâna acesta, sinistrații vor primi și un sprijin financiar direct, de 1.500 de lei, de la Primăria Capitalei.

Municipalitatea a alocat aproape 3 milioane de lei pentru cazare, hrană și produse de strictă necesitate. Victimele exploziei beneficiază și de consiliere psihologică, ajutor pentru refacerea actelor și sprijin pentru reconstrucția locuințelor distruse.

Săptămâna aceasta începe acordarea ajutorului de 1500 de lei pentru fiecare persoană a cărei casă nu mai poate fi folosită. Pe lângă fondurile publice, mai multe organizații și voluntari contribuie la oferirea de donații, bunuri și sprijin emoțional pentru familiile afectate.

Vă reamintim că după întâlnirea de sâmbătă cu proprietarii din blocul afectat de explozie, Stelian Bujduveanu a subliniat că a transmis tuturor celor afectaţi că nu vor rămâne fără adăpost şi că Primăria Capitalei le va oferi sprijin constant până la refacerea situaţiei locative.

”Într-o primă etapă, locatarii beneficiază de cazare temporară în unităţi hoteliere, pentru 7 zile. Ulterior, aceştia vor fi relocaţi în locuinţe ale Primăriei sau vor putea închiria alte spaţii, cu sprijin financiar din partea municipalităţii. În perioada următoare, prioritatea noastră este punerea în siguranţă a clădirii şi a zonei înconjurătoare: se vor recupera bunurile care pot fi salvate, se va asigura protecţia şcolii din apropiere, se va identifica cea mai bună variantă pentru refacerea imobilului. Siguranţa şi sprijinul oamenilor afectaţi rămân prioritatea absolută a Primăriei Capitalei”, a spus edilul.