Candidaţii care aparţin minorităţilor naţionale susţin joi examenul scris la Limba şi literatura maternă, aceasta fiind ultima probă din cadrul sesiunii de toamnă a Bacalaureatului.

Primele rezultate vor fi publicate luni, 18 august, până la ora 12:00.

În aceeaşi zi, între orele 14:00 și 18:00, pot fi depuse cererile de contestaţii, precum şi cele de vizualizare a lucrărilor, transmite reporterul RRA Felicia Mocanu.

Pe 19 şi 20 august se vor rezolva contestaţiilor, iar pe 26 august vor fi afişate rezultatele finale.

Pentru a promova examenul de Bacalaureat, candidaţii trebuie să obţină cel puţin nota 5 la fiecare probă scrisă, iar media generală să fie minim 6.