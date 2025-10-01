O declarație care a stârnit valuri în Statele Unite și în presa mondială a fost făcută în fața a sute de comandanți de rang înalt: oficialul american responsabil cu apărarea a tras semnalul de alarmă și a cerut întărirea forțelor, a stocurilor de armament și a munițiilor. Deocamdată nu a indicat un inamic concret, dar, în paralel, analiza Institutului pentru Studiul Războiului avertizează asupra unor posibile acțiuni rusești vizând România și Polonia, acțiuni care ar urma să fie puse, ulterior, pe seama Ucrainei.

”Chiar dacă ne străduim și căutăm pacea, trebuie să fim pregătiți pentru război”, a spus Dan caine, șeful Statului Major american.

La reuniunea la care au participat peste 800 de generali de top, secretarul (denumit aici „al Războiului”) Pete Hegseth a pledat pentru o mobilizare rapidă: mai multe trupe, o creștere a producției de armament și o revizuire completă a strategiei naționale de apărare. Oficialii au subliniat riscurile globale în creștere și au menționat, din nou, necesitatea de a descuraja China, chiar dacă nu au desemnat un inamic direct.

„Cei care își doresc pacea trebuie să se pregătească de război. Pentru a asigura pacea trebuie să ne pregătim de război. De acum înainte, singura misiune a Departamentului de Război recent reînființat este aceasta: purtarea războiului”.

Schimbările politice recente au intensificat temerile: la începutul lui septembrie, Donald Trump a aprobat redenumirea „Departamentului Apărării” în „Departamentul pentru Război”, iar cheltuielile pentru înzestrare au crescut — Pentagonul semnând contracte miliardare pentru sisteme noi de rachete, iar bugetul de apărare sporindu-se cu 13%, depășind pragul unui trilion de dolari.

„Suntem cu 25 de ani peste Rusia și China în materie de submarine nucleare. Rusia este a doua, China a treia dar fac progrese rapide”, a afirmat Donald Trump.

Îngrijorările se amplifică odată cu analiza Institutului pentru Studiul Războiului, care ridică posibilitatea unor operațiuni de sabotaj sau incursiuni cu drone în Polonia și România. Analiștii avertizează asupra riscului unor atacuri sub steag fals, în care forțe sau regimuri aliate Rusiei, posibil și Belarus, ar acționa astfel încât răspunderea să fie aruncată asupra Ucrainei.

”Așa cum ne învață istoria, singurii oameni care merită în realitate pacea sunt cei dispuși să poarte un război ca să o apere. De aceea pacifismul este atât de naiv și periculos”, a mai spus Pete Hegseth.

Sursa: Newsinn