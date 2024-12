Informare falsă. Dezinformare. Propagandă – un traseu bine pus la punct în laboratoarele generatoare de HAOS. Strategiile prin care se planifică o rostogolire orchestrată a mesajelor pe rețelele sociale au la bază tehnici de manipulare al căror scop este „însămânțarea” de FAKE NEWS. Realitatea a intrat în posesia unui link Google Drive în care sunt centralizate, extrem de minuțios, indicații despre fabricarea „furtunii perfecte”. Ținta? Călin Georgescu. Jurnalista Anca Alexandrescu dezvăluie ÎN EXCLUSIVITATE, în emisiunea Culisele Statului Paralel, cum lucrează boții.

Dezinformarea s-a dovedit în repetate rânduri a fi o preocupare constantă, serioasă și laborioasă în societățile organizate. Platformele de comunicare socială – TikTok, Facebook, Instagram, doar să amintim câteva – și noile tehnologii care folosesc și Inteligența Artificială (AI) au potențat amploarea acestui fenomen și viteza cu care informațiile false sau înșelătoare pot ajunge la diferite categorii de public, vizate sau neavizate, cu intenția de a manipula și de a produce un prejudiciu public care poate cuprinde inclusiv amenințări la adresa proceselor democratice politice.

Până unde poate merge, însă, manipularea? Potrivit specialiștilor, până într-acolo încât se poate obține controlul total asupra minții umane prin folosirea unor mesaje vizuale sau, în cazuri avansate, subliminale.

Work in progress – cum se fabrică o știre falsă

Folosind informări false, sunt generate mesaje vizuale sau subliminale în încercarea deliberată de a-i face pe receptori să creadă lucruri care nu sunt reale. Cu alte cuvinte, oamenii sunt influențați și păcăliți să creadă știrile false – FAKE NEWS.

„Scrie-mi te rog 100 de propozitii sau fraze scurte si concise care sa exprime faptul ca Georgescu si-a aratat adevarata persoana dupa ce a castigat turul I. Acum se dezminte de tot ce a zis ca sa castige turul I de alegeri”

Realitatea a intrat în posesia unui link Google Drive în care sunt centralizate, extrem de minuțios, materiale anti Călin Georgescu. Contul pare folosit de o întreagă echipă pentru că, după cum putem vedea pe coloana “proprietar”, sunt mai mulți utilizatori care pun materiale acolo.

În folderul „Anti CG” sunt materiale anti Călin Georgescu, unele în formă originală, editate ulterior cu scopul clar de a manipula și de a transmite mesajele în defavoarea lui.

În folderul „Modele Comentarii” sunt două fișiere text care conțin fraze generate cu ChatGPT și care încep în felul următor:

“Versiunea 1 – no human – not proofread

Este inca work in progress si e generat cu ChatGPT. Revin asupra lor cand am timp, ca sa le umanizez putin.”

“Versiunea 1 – ChatGPT – no human – not proofread.

Este inca work in progress si e generat cu ChatGPT. Revin asupra lor cand am timp, ca sa le umanizez putin.

Prompt: Pe acelasi sistem de mai sus (Apologies.txt), scrie-mi te rog 100 de propozitii sau fraze scurte si concise care sa exprime faptul ca Georgescu si-a aratat adevarata persoana dupa ce a castigat turul I. Acum se dezminte de tot ce a zis ca sa castige turul I de alegeri.”

Redăm, în cele ce urmează, conținutul integral al fișierelor:

Template_Am_votat_Georgescu.txt

„Versiunea 1 – no human – not proofread

Este inca work in progress si e generat cu ChatGPT. Revin asupra lor cand am timp, ca sa le umanizez putin.

–––––––

Îmi pare rău că l-am votat pe Georgescu, când trebuia să o votez pe Lasconi.

Regret că nu am făcut alegerea corectă și am votat pentru Georgescu.

Am greșit votând pentru Georgescu, în loc să votez pentru Lasconi.

L-am ales pe Georgescu, dar trebuia să o aleg pe Lasconi.

Îmi cer scuze că nu am dat votul meu lui Lasconi.

Nu trebuia să votez pentru Georgescu, ci pentru Lasconi.

Regret profund că am susținut persoana greșită.

Îmi pare rău că l-am ales pe Georgescu și nu pe Lasconi.

Nu voi mai face aceeași greșeală în turul doi.

Îmi cer scuze că am greșit votând pentru Georgescu.

Am realizat că Lasconi era o alegere mai bună decât Georgescu.

Regret că l-am susținut pe Georgescu.

Îmi asum greșeala de a-l fi votat pe Georgescu.

Îmi pare rău că nu am susținut-o pe Lasconi prin votul meu.

Am făcut o greșeală mare votând pentru Georgescu.

L-am votat pe cine nu trebuia și regret.

Îmi cer scuze că nu am votat pentru Lasconi.

Nu trebuia să-l votez pe Georgescu, acum îmi dau seama.

Îmi pare rău că am ignorat opțiunea corectă, Lasconi.

Am greșit complet alegând să-l votez pe Georgescu.

Îmi asum responsabilitatea pentru votul meu greșit.

Am realizat că am ales greșit între Georgescu și Lasconi.

Nu voi mai vota pentru Georgescu în turul doi.

Îmi pare rău că am făcut o greșeală atât de mare.

Regret sincer că nu am votat pentru Lasconi.

L-am ales pe Georgescu, dar regret profund această decizie.

Îmi cer scuze că am susținut persoana nepotrivită.

Nu trebuia să-mi dau votul lui Georgescu.

Îmi pare rău că nu am făcut alegerea corectă.

Îmi cer scuze că nu am ales-o pe Lasconi.

Am făcut o greșeală votând pentru Georgescu.

Nu l-aș mai vota pe Georgescu dacă ar fi să o iau de la capăt.

Regret că am susținut persoana greșită.

Îmi pare rău că am ales să-l votez pe Georgescu.

Trebuia să votez pentru Lasconi, nu pentru Georgescu.

Îmi asum că am făcut o alegere greșită.

L-am susținut pe Georgescu, dar am greșit.

Îmi cer scuze că nu am ales persoana corectă.

Îmi pare rău că nu i-am oferit votul meu lui Lasconi.

Am greșit și îmi asum alegerea greșită.

Îmi cer scuze că am votat pentru Georgescu, nu pentru Lasconi.

L-am votat pe cine nu trebuia și îmi pare rău.

Regret profund că nu am votat pentru Lasconi.

Îmi pare rău că nu am văzut clar cine este alegerea corectă.

Îmi cer scuze că am greșit la vot.

Nu trebuia să votez pentru Georgescu.

Îmi asum greșeala de a-l fi ales pe Georgescu.

Am realizat că Lasconi era alegerea potrivită.

Nu voi mai repeta greșeala de a-l vota pe Georgescu.

Îmi pare rău că am ales greșit între Georgescu și Lasconi.

Îmi pare rău că l-am votat pe Georgescu și nu pe Lasconi.

Regret profund că nu am votat pentru Lasconi.

Am greșit votând pentru Georgescu în loc de Lasconi.

Trebuia să o votez pe Lasconi, nu pe Georgescu.

Îmi cer scuze că am ales greșit, votând pentru Georgescu.

Regret că nu am susținut-o pe Lasconi.

L-am votat pe Georgescu, dar ar fi trebuit să votez pentru Lasconi.

Am făcut o greșeală mare votând pentru Georgescu în loc de Lasconi.

Îmi pare rău că nu am văzut cât de potrivită este Lasconi.

L-am votat pe omul greșit, când ar fi trebuit să fie Lasconi.

Îmi cer iertare că am pus ștampila pe Georgescu și nu pe Lasconi.

Regret că nu am votat corect și am ales pe cine nu trebuia.

Am greșit susținându-l pe Georgescu în loc de Lasconi.

Îmi pare rău pentru votul meu greșit împotriva lui Lasconi.

Nu ar fi trebuit să votez pentru Georgescu, ci pentru Lasconi.

Îmi cer scuze că nu am dat șansa potrivită lui Lasconi.

Am făcut o greșeală mare și îmi asum că am votat pentru Georgescu.

Regret că nu am ales-o pe Lasconi la vot.

L-am votat pe Georgescu, deși ar fi trebuit să fie Lasconi.

Îmi pare rău că am greșit atât de grav, alegându-l pe Georgescu.

Nu trebuia să votez pentru Georgescu, ci pentru Lasconi.

Îmi cer scuze că am ales greșit între Georgescu și Lasconi.

Îmi asum greșeala de a-l fi votat pe Georgescu.

L-am votat pe omul nepotrivit, când Lasconi era alegerea corectă.

Îmi pare rău că nu am susținut-o pe Lasconi prin votul meu.

Am greșit grav votând pentru Georgescu și nu pentru Lasconi.

Regret sincer alegerea mea greșită dintre Georgescu și Lasconi.

Am realizat că Lasconi este alegerea corectă, nu Georgescu.

Îmi cer scuze că l-am votat pe Georgescu, ignorând pe Lasconi.

Am făcut o mare greșeală susținându-l pe Georgescu.

Nu voi mai repeta greșeala de a nu o vota pe Lasconi.

Regret că l-am votat pe Georgescu și nu pe Lasconi.

Îmi pare rău că nu am dat votul meu unei persoane mai potrivite, Lasconi.

Nu l-aș mai vota pe Georgescu, acum știu că Lasconi e mai bună.

Am greșit complet când am ales Georgescu în loc de Lasconi.

Regret alegerea mea de a vota pentru Georgescu.

Îmi pare rău că nu am avut încredere în Lasconi de la început.

Nu trebuia să votez pentru Georgescu, ci pentru Lasconi.

Îmi asum greșeala de a nu o fi votat pe Lasconi.

L-am ales pe omul nepotrivit—Georgescu—și nu pe Lasconi.

Îmi pare rău că nu am făcut alegerea corectă pentru Lasconi.

Regret că l-am votat pe Georgescu, greșind împotriva lui Lasconi.

Nu mai am dubii că Lasconi merita votul meu, nu Georgescu.

Îmi cer scuze că am greșit la vot, alegându-l pe Georgescu.

Nu trebuia să votez pentru Georgescu, regret asta profund.

Am greșit susținându-l pe Georgescu și nu pe Lasconi.

Îmi pare rău că nu am ales pe cine trebuia—pe Lasconi.

Votul meu a fost o greșeală, trebuia să fie pentru Lasconi.

L-am susținut pe Georgescu și îmi asum că am greșit.

Îmi cer scuze că nu am oferit votul meu lui Lasconi.”

Template_Georgescu_a_mintit.txt

„Versiunea 1 – ChatGPT – no human – not proofread.

Este inca work in progress si e generat cu ChatGPT. Revin asupra lor cand am timp, ca sa le umanizez putin.

–-

Prompt: Pe acelasi sistem de mai sus (Apologies.txt), scrie-mi te rog 100 de propozitii sau fraze scurte si concise care sa exprime faptul ca Georgescu si-a aratat adevarata persoana dupa ce a castigat turul I. Acum se dezminte de tot ce a zis ca sa castige turul I de alegeri.

–––––––

Georgescu și-a arătat adevărata față după turul I.

Tot ce a promis în turul I acum se dezminte.

Georgescu nu respectă nimic din ce a spus pentru a câștiga turul I.

Adevărata persoană a lui Georgescu iese la iveală.

Tot ce a zis în campanie s-a dovedit a fi minciuni.

Georgescu și-a trădat susținătorii după turul I.

Nu respectă niciuna dintre promisiunile făcute.

Se dezice complet de ce a spus înainte de turul I.

Minciunile lui Georgescu încep să fie evidente.

A folosit promisiuni false doar ca să câștige turul I.

Adevărata sa natură a ieșit la suprafață.

Tot ce a spus înainte acum nu mai contează pentru el.

Georgescu se comportă contrar promisiunilor făcute.

Tot ce a zis ca să câștige a fost o farsă.

Se dezminte de toate declarațiile din turul I.

Promisiunile lui Georgescu au fost doar vorbe goale.

Acum arată că nu avea intenții reale să facă ce a spus.

Alegătorii lui sunt dezamăgiți de comportamentul său.

Georgescu a mințit doar ca să atragă voturi.

Tot ce a spus în turul I acum se întoarce împotriva lui.

Adevărul despre Georgescu iese la iveală.

A renunțat la toate promisiunile electorale.

Georgescu și-a arătat duplicitatea după turul I.

Ce a promis înainte de alegeri s-a dovedit fals.

Toate declarațiile lui au fost doar strategii de campanie.

Acum arată că nu este de încredere.

Promisiunile lui s-au evaporat după turul I.

Se dezminte de tot ce a spus pentru a câștiga voturi.

Tot ce a promis înainte a fost doar teatru.

Alegătorii sunt dezamăgiți de minciunile lui Georgescu.

Adevărata sa intenție a fost să înșele oamenii.

Tot ce a declarat acum nu mai are valoare pentru el.

Se dezice complet de ce a spus pentru a câștiga.

Georgescu și-a înșelat susținătorii.

Promisiunile lui au fost doar tactici de manipulare.

Nu avea nicio intenție să respecte ce a spus.

Tot ce a promis în turul I a fost minciună.

Alegătorii lui realizează acum că au fost păcăliți.

Georgescu a arătat că nu este cine părea a fi.

Se dezminte de tot ce a spus înainte de turul I.

Promisiunile lui au fost doar un mijloc de a câștiga voturi.

Acum e clar că nu are nicio intenție să-și respecte cuvântul.

A folosit minciuni doar ca să ajungă în turul II.

Toate vorbele lui s-au dovedit false.

Georgescu și-a înșelat electoratul.

Alegătorii lui văd acum adevărata sa persoană.

Promisiunile din turul I nu mai sunt importante pentru el.

Se dezice complet de ce a spus pentru a câștiga încrederea.

Tot ce a declarat s-a dovedit o minciună.

Georgescu arată că nu e de încredere.

Adevărata sa intenție a fost să manipuleze.

Alegătorii săi se simt trădați.

Tot ce a spus în turul I acum e contrazis de fapte.

Georgescu nu respectă niciuna dintre promisiuni.

Promisiunile lui s-au dovedit a fi false.

Tot ce a zis a fost doar pentru câștig electoral.

Acum arată adevărata sa natură.

Se dezminte complet de declarațiile anterioare.

Minciunile din turul I ies la iveală.

Alegătorii sunt dezamăgiți de comportamentul său.

Georgescu arată că nu poate fi de încredere.

Adevărata față a lui Georgescu e acum vizibilă.

Tot ce a promis înainte de turul I a fost fals.

Nu mai respectă nicio promisiune făcută.

Se dezice de tot ce a spus pentru a atrage voturi.

Alegătorii realizează că au fost înșelați.

Georgescu a arătat că nu este sincer.

Tot ce a spus în turul I acum este infirmat.

Își arată adevărata intenție după ce a câștigat.

Promisiunile lui din turul I au fost doar minciuni.

Adevărata sa natură e evidentă acum.

Alegătorii lui se simt trădați de comportamentul său.

Se dezice de tot ce a promis pentru a câștiga voturi.

Georgescu a arătat că nu merită încrederea oamenilor.

Tot ce a spus în turul I acum nu mai contează.

Adevărata persoană a lui Georgescu este dezvăluită.

Alegătorii sunt furioși pe minciunile lui Georgescu.

Tot ce a zis pentru a câștiga a fost fals.

Georgescu nu mai respectă nimic din ce a promis.

Adevărul despre el iese la suprafață.

Tot ce a promis acum este contrazis.

Alegătorii realizează că au fost înșelați de el.

Georgescu s-a dezis de toate promisiunile din turul I.

Nu mai are nicio intenție să respecte ce a zis.

Toate promisiunile din campanie au fost minciuni.

Acum arată că nu avea nicio intenție să respecte votanții.

Tot ce a zis înainte acum este dezmințit de el.

Georgescu nu mai respectă nimic din ce a promis.

Alegătorii văd acum adevărata sa persoană.

Promisiunile lui din turul I au fost doar vorbe goale.

Nu mai are intenția de a-și respecta susținătorii.

Adevărata sa natură a fost dezvăluită după turul I.

Tot ce a spus înainte nu mai contează pentru el.

Alegătorii lui se simt păcăliți de Georgescu.

Se dezminte de tot ce a zis ca să câștige turul I.

Promisiunile lui au fost doar strategii de manipulare.

Adevărul despre Georgescu este acum clar.

Nu respectă nimic din ce a declarat în campanie.

Alegătorii realizează acum că au fost înșelați de el.

Georgescu a arătat că nu este persoana care părea a fi.”

Aceste lucruri arată clar intenția de a genera comentarii manipulatoare împotriva lui Călin Georgescu, pe care să le folosească pe rețelele sociale.

DOVADA MANIPULĂRII? Fișierul „IDEI”

Dovada clară a planului se află în fișierul „idei”:

“Idei Promovare

1. Ma gandeam la o solutie pentru a tinti fix urmaritorii lu calin:

• Facem tiktokuri exact pe modelul celor postate de trolii lu georgescu

• In loc sa decupam clipuri in care pare ca stie ce zice, sau in care vorbeste frumos, facem fix opusul

• Folosim aceleasi hashtaguri ca ei si bagam si comentarii gen „Calin Georgescu presedinte”

• Asa ma gandesc ca algoritmul ar recomanda videourile fix acelora care il urmareau pana acum, dar cu alta informatie (afirmatii putiniste, rusofile, antisemite etc.)

• Folosim sounduri pe care le folosesc ei (exemplu: https://www.tiktok.com/music/sunet-original-7438203238135892758)

2. Videoclipuri care sa transmita urmatorul mesaj:

• “Imi pare rau ca m-am lasat pacalit si am ales un rusofil in turul 1, dar in turul 2 votez Lasconi” “

Sursa realitatea.net