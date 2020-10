Peste 16.000 de sancţiuni contravenţionale în valoare de peste 6 milioane de lei, au aplicat polițiștii locali de la nivelul municipiului Galați, în primele 9 luni ale anului 2020. Tot în perioada amintită, oamenii legii au constatat și 155 fapte cu caracter penal. Poliția Locală Galați, pentru perioada analizată, a înregistrat peste 3.000 de petiţii, în timp ce baza de date a fost accesată în peste 13.000 de cazuri. În primele 9 luni ale anului 2020, conducătorilor auto care au încălcat legislația rutieră li s-au aplicat și aproximativ 11.000 de puncte penalizare.

Pe segmentul de Ordine Publică, polițiștii celor 5 Secții de Poliție Locală, au aplicat în cele 9 luni de activitate, un număr de 10.883 sancţiuni contravenţionale, valoarea acestora fiind de aproximativ 4 milioane lei.

Cele mai multe amenzi date de polițiștii locali de la ordine publică, au fost pentru încălcarea următoarelor acte normative: Legea 61/ 1991 – 3.435 de amenzi (tulburarea ordinii și liniștii publice, consum de alcool, etc.); HCL 260/2006 – 3.212 sancțiuni; Legea 349/2002 – 429 de amenzi, OUG 195/2002 – 1.680 de amenzi și 3.080 puncte penalizare etc. Polițiștii locali de la ordine publică au constatat în flagrant un număr de 71 de fapte cu caracter penal.

În primele 9 luni ale anului 2020, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Intervenţie Rapidă şi Transport Valori, au aplicat 420 de sancţiuni contravenţionale, în sumă de peste 240.000 lei. Pe linia constatării faptelor cu caracter penal, polițiștii locali din cadrul acestui serviciu au înregistrat un număr de 48 de infracțiuni.

4.065 sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 1,2 milioane lei, şi un număr de 7.535puncte penalizare, au aplicat în primele 9 luni ale anului polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră. Polițiștii locali de la siguranță rutieră au constatat în flagrant un număr de 9 de fapte cu caracter penal.

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale şi Evidenţa Persoanelor, au aplicat în primele 9 luni ale anului 2020, un număr de 465 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 330.100 lei. Trebuie precizat că, în 72 dintre cazuri, ca măsură complementară, s-a dispus confiscarea mărfii, fiind vorba de produse în valoare de peste 19.000 lei (2.540 ţigarete diferite mârci, 72 litri băuturi alcoolice, 3.235 kg produse de origine animală (peşte, carne pasăre, icre, brânza, etc.) și/sau nonanimală (legume, fructe, etc.), 246 bucăţi produse nealimentare (cântare, cricuri, seturi chei, cuțite, instalații sanitare, becuri, etc.). În cazul a 12 operatori economici, s-a dispus măsura de suspendare a activităţii, fiind constatate și patru fapte cu caracter penal.

În perioada analizată, au fost întocmite un număr de 2.866 procese verbale în urma stabilirii situației persoanelor pe numele cărora au fost emise invitații de către SPCLEP Galați, persoane care aveau actul de identitate expirat sau care, la împlinirea vârstei de 14 ani, nu au solicitat eliberarea acestuia.

145 de sancțiuni contravenţionale în valoare de 168.000 lei, au aplicat în perioada ianuarie – septembrie 2020, polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal. În 31 dintre cazuri s-a luat măsura de sistare a lucrărilor, în alte 130 de situații s-a dispus intrarea în legalitate prin obţinerea autorizaţiei de construire, iar în 13 cazuri, polițiștii locali au luat decizia desființării construcţiilor executate ilegal şi aducerea terenului, proprietatea Municipiului Galaţi, la starea iniţială.

În acest domeniu de activitate, în cazul construcţiilor executate fără autorizaţie de construire, dar care se încadrează în termenul de prescripţie de 3 ani prevăzut de art. 31 din Legea 50/1991, au fost întocmite un număr de 119 de procese verbale de constatare prin care au fost dispuse următoarele măsuri: sistarea lucrărilor – două cazuri; intrarea în legalitate prin obţinerea autorizaţiei de construire – în 41 de cazuri; desfiinţarea construcţiilor executate ilegal şi aducerea terenului proprietatea Municipiului Galați la starea inițială – 35 cazuri.

În primele 9 luni ale anului, polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal, au constatat 21 fapte ce constituie infracţiuni în conformitate cu prevederile art. 24, lit. a şi b din Legea 50/1991, actualizată, constând în executarea lucrărilor de construcţii fără autorizaţie de construire sau fără respectarea prevederilor autorizaţiei de construire la imobile aflate în zonele istorice de referinţă stabilite prin HCL 63/2015, precum şi nerespectarea măsurii complementare de sistare a lucrărilor de construcţii dispusă prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

Pentru perioada analizată, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au aplicat un număr de 161 sancțiuni contravenționale în sumă de aproximativ 170.000 lei. În primele 9 luni ale anului, principalele abateri constatate au fost: depozitare/abandonare deșeuri – 65 cazuri, neîncheierea contractelor cu operatorul autorizat – 17 cazuri, ocupare nelegitimă a spațiului verde – 12 situații, tăieri neautorizate de arbori – 8 cazuri, parcare/spălare auto pe spatiul verde – 7 cazuri, ardere deșeuri – 4 cazuri, etc.

În 12 cazuri, polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului, au luat măsura desființării unor construcții ridicate pe spațiul verde.

Serviciul Baza de Date, Dispecerat şi Monitorizare Video a înregistrat în primele 9 luni ale anului 2020 peste 3.900 de sesizări telefonice, 1.193 dintre ele vizând tulburarea liniştii publice. Urmează parcările neregulamentare – 593 sesizări și abaterile pe linie de legislaţie rutieră – garaje sau parcări blocate voluntar, în număr de 445.

Prin aplicația „City App”, au fost înregistrate un număr de 230 sesizări. Baza de date a fost utilizată în 13.134 cazuri, 10.182 pentru verificări persoane şi 2.952 pentru verificări autoturisme.

Polițiștii locali din cadrul Serviciul Organizare Misiuni și Control Acces, în perioada celor 9 luni de activitate au îndeplinit actele procedurale de citare a unui număr de 58 de persoane, urmare a solicitărilor formulate de Judecătoria Galați, Judecătoria Iași și Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași. Totodată, au fost întocmite actele procedurale și executate la termen, un număr de 74 mandate de aducere, emise de Judecătoria Galați.

Tot în perioada ianuarie – septembrie 2020, polițiștii locali din cadrul Serviciului Organizare Misiuni și Control Acces, în baza HCL nr. 492/2019, au participat la constituirea echipei DAS, intervenind la cinci cazuri de violență domestică.

“Perioada primelor 9 luni din acest an a fost cea mai dificilă din punct de vedere operativ. Pe lângă faptul că a trebuit să efectuăm foarte multe activități specifice prevenirii infectării cu noul coronavirus, sub conducerea și coordonarea Inspectoratului de Poliție al Județului Galați, în perioadele de urgență și alertă, polițiștii locali specializați au efectuat multe activități solicitate de Primăria Galați, direcțiile de specialitate dar și alte instituții cu care cooperăm (Curtea de Apel, Inspectoratul școlar, Garda de Mediu, Inspectoratul în Construcții, Ecosal, etc).

Rezultatele înregistrate în această perioadă au fost cele previzionate, în scădere față de aceeași perioadă din anul trecut, însă corespunzătoare situației contravenționale și infracționale constatată la nivel municipal”, a declarat Petrică Hahui – director general, Poliția Locală Galați.

Sursa: Realitatea de Galati