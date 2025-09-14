Viorel Gheorghe Cerchez, CEO al companiei Masterange (deținătorul Complexului Stejarii), ar fi facilitat fuga de autorități și șederea în complex a lui Sergey Mendeleev, cetățean rus și unul dintre acționarii companiei Grinex, care operează pe platforma Garantex. Mendeleev se află pe lista de sancțiuni a Departamentului de Stat al SUA.

În acest context, Ambasada SUA ar trebui să analizeze situația Complexului Stejarii, având în vedere că nu este prima dată când persoane aflate pe lista de sancțiuni au rezidență aici, scrie site-ul fantome.info, cel care publică o investigație-explozivă.

Rețeaua Garantex și moartea suspectă a unui asociat

Sergey Mendeleev, alături de asociații săi din compania Grinex, Aleksandr Mira Serda și Alexei Beshchekov, a fost inclus pe lista de sancțiuni a Departamentului de Stat al SUA, notează fantome.info. Lista completă a sancțiunilor poate fi consultată pe site-ul oficial al Trezoreriei SUA aici.

Pe 5 septembrie, presa rusă – prin intermediul canalului de Telegram Dialog, apropiat de serviciile de securitate ale Federației Ruse – a relatat că Alexei Beshchekov, asociat al lui Mendeleev și figură centrală a platformei de criptomonede Garantex, a fost găsit mort într-o închisoare din India. Acesta fusese arestat la solicitarea SUA și aștepta extrădarea.

Informația a fost preluată și de presa românească, inclusiv de publicația Comisarul.ro, care a documentat pe larg cazul aici.

Avertismente ignorate

Potrivit informațiilor obținute de sursa citată, Viorel Gheorghe Cerchez, CEO Masterange, fusese informat că Mendeleev se află în atenția autorităților internaționale pentru activități asociate crimei organizate și că locuiește în Complexul Stejarii. Cu toate acestea, Cerchez ar fi ales să ignore avertismentele, expunând atât compania, cât și rezidenții complexului la riscuri majore.

Surse apropiate cazului susțin că Ambasada SUA a fost informată despre prezența lui Mendeleev în Complexul Stejarii, unde locuiesc inclusiv angajați ai ambasadei și chiar un fost ambasador. Prin inacțiunea sa, Viorel Gheorghe Cerchez ar fi amplificat riscul ca Masterange (Complexul Stejarii) să fie adăugat pe lista de sancțiuni a SUA și, totodată, ar fi pus în pericol siguranța locatarilor, notează fantome.info.

Plăți în numerar și criptomonede

Sursele citate de site-ul amintit mai afirmă că Sergey Mendeleev ar fi declarat că și-a „cumpărat” șederea și acoperirea în România cu bani plătiți în numerar și criptomonede către Viorel Gheorghe Cerchez și către o angajată a biroului de vânzări din complex. Contactați de redacția fantome.info, Viorel Gheorghe Cerchez și Sergey Mendeleev nu au dorit să comenteze acuzațiile.