Băieții ăștia ai lui Ciolacu, Grindeanu tot spun prin județe că eu tot susținător al PSD sunt și că nu trebuie să vină către Alianța pentru Patrie. Vreau să știe că eu susțin acest partid, care nu are pe nimeni în spate. Vreau să le transmit acestor personaje, pe care eu i-am făcut ce sunt, să înceteze cu amenințările la adresa APP în județe. Eu le spun și celor din instituțiile de control că aceste lucruri nu vor rămâne nepedepsite.

Pe mine nu au cum să mă oprească, dar vreau să le transmit și colegilor, membrilor APP din toată țara să nu se sperie. Avem organizații în toate județele, în peste 70% din localități. Sunt organizații bine structurate în toate țările din Europa și în jumătate din Statele Unite. Numărul este impresionant și crește. Este un partid creat din durere. Nimeni nu ne-a ajutat cu spațiul, nicio primărie.

La RTV m-au interzis, la Antena 3 m-au blocat. Li se spune să nici nu-mi pronunțe numele. De ce sunt așa de speriați dacă sunt așa de mari, tari, iubiți și frumoși?!

Dragnea, despre proteste

Aceste proteste sunt îndreptățite pentru că guvernul rușinii nu respectă legea. Vorbim de legea cadru, ei trebuia să le mărească salariile profesorilor cu 17%, ei măres cu cu 4% dacă nu greșesc. Infrastructura din educație este subfinanțată. Acest domeniu care este lovit de doi ani de zile de covid aleg să lovească și în profesori și să condamne niște generații să fie de sacrificiu. Eu am negociat cu cadre din educație și am ajuns la niște măsuri pe care ăștia nu le respectă. Oamenii nu au bani. Tu muți banii spre alte domenii, e normal să fie supărați.

Ca și funcție eu nu am fost numit, doar am fost ales, adică am luat voturi. PD, am intrat în PSD când s-a constituit, după aia am ajuns în Parlament, am ajuns președinte al Camerei Deputaților. Problema nu se pune despre mine, ci despre atitudine. De a lovi, de a bloca, de a încălca în picioare regulile democrației. Eu așa ceva nu am permis la PSD. La ceea ce fac oamenii aceștia eu cred că au pierdut simțul măsurii.

Câți penali sunt în APP. Eu nu am folosit cuvântul penal niciodată, dar atât de mulți oameni au fost hăituiți penali și condamnați încât din punctul meu de vedere condiția este să aibă curaj și să-și iubească țara.

Cum a evoluat PIB județului?

Eu știu de alte discuții în județ. În 1996 când am venit la conducerea județului era o jumătate de alimentare cu apă și un sfert de canalizare și zero drumuri. Lucrurile acum sunt complet schimbate, s-au asfaltat drmuuri și ulițe, s-au modernizat spitale, apa, canalizare, grădinițe, au început să se dezvolte afacerile. O dezamăgire de-a mea este că atunci când a început discuția despre autostrada București-Craiova și să treacă prin Alexandra, din Teleorman nuau sărit. Spuneau că vreau să-mi duc eu autostradă acasă.

La Belina este vorba de niște gropi. Sunt niște lacuri, bălți, pietroaie, fiare de pe vremea când începuse hidrocentrala cu bulgarii. Este foarte trist. Poate deveni o zonă plăcută, dar acolo nici nu prea ai cu să ajungi. Eu sunt dispus să merg, dar va fi o mare dezamăgire.

Oameni sunt foarte necăjiți. Eu am sute de invitații să merg la primari. Eu ma făcut pentru Teleorman ceea ce am făcut pentru toată țara, nu am avut o abordate specială. S-au făcut câteva lucruri. Ceea ce nu este spectaculos – PNDL, care dezvoltă infrastructura. Foarte mulți mi-au spus și au plâns cum s-au lăsat păcăliți de toată acea campanie de demonizare. Am fost în două localități. referendumul pentru familie – recunoșteau cât au putut fi de manipulați pentru că li se spunea de la USR că acel referendum era să fiu eu scăpat de condamnare. Înjură actuala conducerea, îl blesteamă pe Iohannis. Niște marionete care nu au cum să genereze speranță. Încearcă să reziste.