Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a egalat recordul de goluri marcate în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal, prin reuşita sa din meciul cu Ungaria, câştigat de lusitani cu 3-2, marţi seara, în deplasare, în preliminariile ediţiei de anul viitor, care va avea loc în SUA, Canada şi Mexic.

Ronaldo (40 ani) a înscris din penalty (58) şi a ajuns la 39 de goluri în preliminariile CM, câte are şi guatemalezul Carlos Ruiz, scrie Reuters.

Atacantul echipei Al-Nassr a ajuns la 141 de goluri marcate la naţională în 223 de selecţii,

Pentru portughezi la Budapesta au mai înscris Bernardo Silva (36) şi Joao Cancelo (86), golurile gazdelor fiind semnate de Barnabas Varga (21, 84).

Eroul serii de marţi a fost însă norvegianul Erling Haaland, atacantul lui Manchester City marcând nu mai puţin de cinci goluri pentru echipa naţională, în meciul câştigat cu 11-1 în faţa selecţionatei Republicii Moldova.

Haaland are acum un bilanţ remarcabil la naţională, cu 48 de goluri în 45 de selecţii.

AGERPRES