Cristian Rizea, politicianul care știe toate secretele de la vârful țării, este față în față cu Anca Alexandrescu, într-o ediție maraton a emisiunii Culisele Statului Paralel. Fostul social-democrat va face o serie de dezvăluiri incendiare și va demasca planul pus la cale de trinomul Ghiță-Ponta-Coldea pentru a ajunge din nou la butoane.

UPDATE 21:25 – Rizea: „Ghiță are legături cu Rusia. Fac bani, domnul General Căpșună alături de Coldea și Ghiță. Eu mi-am început cariera la Gheorgiu Gingăraș, atunci când am făcut fuziunea. Loteria Română e perla coroanei. Sper ca instituțiile interesate de securitate națională să fie atente. Eu, la Gingăraș, am lucrat la legea sportului, dar nu erau articole adaptate. Era stipulat ca 20% din încasările la câștiguri să meargă la sport. Dar, a venit un băiat deștept, domnul Hrebenciuc, și a hotărât că nu e momentul Dar atunci votam la comandă. Cei care sunt familiarizați cu fotbalul, Mircea Sandu a luat 28 de milioane de euro de la Loteria Română. De pe vremea PSD, când Ponta era premier, Sebastian Ghiță s-a înșurubat, și-a pus șefă la Loteria Română, iar oamenii bănuiescă că s-au prins de ce tragerea Loto se televizează la Tv lui Ghiță, România. Coldea, Ghiță și generalul Căpșună fac bani. Direcția economică de la SRI a fost condusă mult timp de doamna Todea, cea care m-a trădat”

UPDATE 21:24 – Rizea: „Victor Ponta a spus că eu i-aș fi pupat picioarele lui Coldea. Acest om, care trebuia să fie în pușcărie, că a făcut rău României cu Petrom…”

UPDATE 21:23 – Dumbravă a venit la vila lui Truică, cu Piedone. Radu Voinea e condamnat iar el stă la regim semideschis.

UPDATE 21:18 – Rizea: „Nu mi-a cerut nimeni acordul ca echipa Realitatea să vină la mine. Așa i-au mințit pe toți. Sunt multe decese pe mandatul doamnei șef. Chiar acea moarte a lui Ciprian Pian. Moartea lui Pian a fost din cauza superficialității doamnei chestor Cristina. Am probe și documente. Au încercat să-mi facă și mie tot felul de chestii., Soțul ei e șef de sindicate, Ștefan Teoroc, iar șeful Corpului de control e finul ei. Deci, cum să faci reclamații. Aș ruga ministrului Justiției să meargă la Penitenciarul Jilava. Sunt abuzuri acolo împotriva celor care nu cotizează. Am speranță în domnul Burcu, că la Rahova a făcut curățenie. Sunt 15 deținuți care vor să depună mărturie.”

UPDATE 21:11 – Rizea: „După acea seară am vrut să-l aduc pe Gheorghe Zamfir, iar a doua zi a luat cina cu Holender, șeful Filarmonicii din Viena. ”

UPDATE 21:09 – Rizea: „L-am invitat la Viena, chiar în sediul primăriei pe Ion Iliescu. Am luat masa cu el și cu Gianni De Michelis, fot premier al Italiei. Eram în Napoli, în port, la un restaurant, alături de cei de la ambasadă, a sunat-o pe doamna Nina și i-a spus dacă își aduce aminte când au fost la Napoli în tinerețe. ”

„În prima parte a emisiunii va fi Cristian Rizea, cel care a făcut dezvăluiri încă de la începutul acestei emisiuni, foarte multe dintre dezvăluirile lui au fost confirmate atât de Liviu Dragnea, Elena Udrea, și alte personaje, dar și Realitatea a confirmat ceea ce a spus fostul deputat.

Cristian Rizea va veni cu dezvăluiri senzaționale despre gruparea Ghiță-Ponta, încrengăturile din Serbia pe care le au, cu Rusia.

Mai mult decât atât, despre ceea ce se întâmplă în Republica Moldova pentru că știți, Cristian Rizea a stat o perioadă în Republica Moldova. Vom avea și o legătură în direct cu Vlad Filat, pentru că tocmai ce a anunțat Nicușor Dan că va merge la sfârșitul lunii august să o ajute în campania electorală pe Maia Sandu.

E foarte important ce se întâmplă pentru că știți că mandatul lui Nicușor Dan a fost câștigat cu un număr de peste 250.000 de voturi venite din Basarabia.

În partea a doua a emisiunii, continui dezvăluirile despre interesele lui Sebastian Ghiță la Primăria Capitalei, acolo unde și-a pus apropiații șefi, la compania de parcări, o firmă care este prejudiciată conform Curții de Conturi cu o sumă uriașă.

Peste 75% din sumele care sunt încasate de la cetățenii din București se duc în conturile apropiaților lui Sebastian Ghiță și voi prezenta dovezile în această seară.

Mai vin în această seară și cu dezvăluiri despre cum brusc mai multe personaje din anturajul lui Ilie Bolojan au ajuns la diverse consulate la New York, Gyula și în alte locuri din lume, de când Ilie Bolojan este în cărți la București. Sunt promovați oameni de la primării, din județ, din comune, doar pentru faptul că fac parte din anturajul lui Ilie Bolojan”, a declarat Anca Alexandrescu.