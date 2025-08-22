Numărul cazurilor de COVID-19 a consemnat o creștere rapidă într-un interval de o săptămână, însă valorile înregistrate nu indică, la acest moment, o situație alarmantă, transmite Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Din totalul cazurilor, 40% au fost raportate la copii cu vârste de până la 14 ani. ANSP subliniază necesitatea intensificării supravegherii epidemiologice și a aplicării constante a măsurilor de prevenire și control, pentru a limita răspândirea infecției.

Evoluția cazurilor de COVID-19 în săptămâna 33/2025

Conform datelor săptămânale, în perioada 11–17 august 2025 (săptămâna 33/2025), au fost înregistrate 654 de cazuri de COVID-19, de 2,6 ori mai multe comparativ cu săptămâna precedentă. Din totalul cazurilor, 259 (40%) au fost raportate în rândul copiilor cu vârste între 0–14 ani.

Deși se constată o creștere rapidă a numărului de cazuri, valorile înregistrate nu indică, la acest moment, o situație alarmantă. Totuși, ANSP subliniază necesitatea intensificării supravegherii epidemiologice și a aplicării constante a măsurilor de prevenire și control, pentru a limita răspândirea infecției.

La nivel european, în săptămâna 32/2025 (04–10 august 2025), activitatea COVID-19 a prezentat variații între țări și regiuni. În majoritatea statelor, numărul testelor efectuate și al spitalizărilor rămâne relativ scăzut. Cu toate acestea, datele din rețeaua de supraveghere sentinelă arată o creștere constantă a cazurilor confirmate și a procentului de teste pozitive.

Recomandări pentru protecția populației. Vaccinarea e cea mai sigură protecție

În acest context epidemiologic, mai ales pe fondul vacanțelor de vară, care presupun mobilitatea sporită a populației, ANSP recomandă respectarea o serie de măsuri de protecție:

Păstrarea distanței sociale: menținerea unei distanțe sigure față de alte persoane.

Evitarea locurilor aglomerate: limitarea participării la evenimente sau vizitarea spațiilor aglomerate.

Igiena mâinilor: spălarea frecventă cu apă și săpun sau utilizarea soluțiilor dezinfectante.

Igiena respiratorie: acoperirea gurii și nasului în timpul tusei sau strănutului. Respectarea măsurilor la locul de muncă: aerisirea regulată a spațiilor închise.

Vaccinarea: efectuarea vaccinării și a dozelor de rapel recomandate.

Monitorizarea stării de sănătate: consultarea medicului de familie la apariția simptomelor.

Informarea din surse oficiale: accesarea informațiilor verificate privind evoluția situației.

ANSP reiterează că vaccinarea împotriva COVID-19 rămâne cea mai eficientă măsură de protecție împotriva formelor grave ale bolii și a deceselor.