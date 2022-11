În ședința CLM Galați de, joi, 24 noiembrie 2022, consilierii municipali au aprobat majorarea tarifelor pentru biletele şi abonamentele de transport public local începând din ianuarie 2023.

Astfel, biletul de călătorie valabil 60 de minute, acum 2 lei, va costa 2,50 lei dacă este cumpărat de la cabina de bilete sau automat, iar dacă este cumpărat în mijlocul de transport, de la şofer sau vatman, va costa 3 lei. Abonamentul Plus Nominal 1, valabil o lună, acum 90 lei, va costa 114 lei, iar abonamentul Plus Nominal 3 va costa 325 lei. Abonamentul Plus Nominal 6 va costa 625 lei.

Abonamentul Basic 25, valabil o lună, va costa 56 lei, abonamentul Basic 45, valabil o lună , va costa 70 lei, abonamentul Basic 60, valabil două luni, va costa 119 lei, abonamentul Basic 135, valabil trei luni, va costa 194 lei, iar abonamentul Basic 270, valabil şase luni, va costa 376 lei.

Extraportofelul electronic, cu 10 călătorii, valabile trei luni, acum 19 lei, va costa 24 lei. Plata prin SMS a biletului de călătorie de 60 de minute va costa 0,60 euro + TVA. Plata prin aplicaţia mobilPay Wallet a biletului de călătorie de 60 de minute va costa 2,75 lei.

Sursa: Realitatea de Galati