Din moment în moment liderii țării ajung la congresul UDMR.

Aceștia ar fi fost convocați de premierul Ungariei, Viktor Orban. Potrivit unor surse și președintele Nicusor Dan ar putea ajunge la Cluj. Șeful statului român ar fi primul președinte care participă la congres. La eveniment vor fi prezenți și Ilie Bolojan, alături de Sorin Grindeanu.

Congresul UDMR programat să aibă loc astăzi la un centru de evenimente din localitatea Jucu Herghelii, din județul Cluj, va reuni o serie de figuri politice importante din România și Ungaria.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, printre participanți se numără președintele României Nicușor Dan, premierul Ungariei Viktor Orban, premierul României și liderul UDMR Ilie Bolojan, precum și liderul PSD Sorin Grindeanu.

Evenimentul se anunță a fi unul de o importanță majoră pe scena politică, mai ales prin prezența simultană a liderilor celor mai importante partide din România și a premierului maghiar.

Surse politice susțin că în marja congresului ar putea avea loc o întâlnire tete-a-tete între președintele României, Nicușor Dan, și premierul Ungariei Vicktor Orban, discuție care ar putea viza relațiile bilaterale și cooperarea regională în cadrul reuniunii.

Președintele UDMR Kelemen Hunor va prezenta raportul politic al formațiunii și va adopta un document strategic care va stabili direcțiile de acțiune ale Uniunii pentru următorii ani.