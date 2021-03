Astăzi,18 martie, de la ora 19.00, la Teatrul Dramatic Fani Tardini veți putea viziona comedia PASAGERII de Sam Bobrick, direcția de scenă: lect.univ.dr. Florin Toma. Este spectacolul de licență al Anului III Actorie (Promoția 2021) de la Universitatea „Dunărea de Jos”. O co-producție Universitatea „Dunărea de Jos” Galați (Facultatea de Arte) – Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați. Un proiect coordonat de Florin Toma, director general al Teatrului Dramatic „Fani Tardini” G

alați.

Distribuția spectacolului: Ionuț Strat ( Walter, Mace ), Denisa Onisie ( Jane, Doamna cu plase ), Mihai Păun ( Howard, Fred, D-nul Wade, ), Alina Radu ( Lorraine, Audrey ), Laurențiu Bobeică ( Frank, Al, Bobby ), Lavinia Eiler ( Clara, Marsha ), Doru Ciutacu ( Șoferul de autobuz, Ernest ), Mihaela Godorozea ( D-na Evans, Laura ), Bianca Totolici ( June ).

„Experiența mea cu piesa de licență PASAGERII m-a ajutat să am o altă atitudine față de oameni și să acționez indiferent de consecințe. Fiecare are adevărul lui pe care vrea să-l facă auzit și înțeles de ceilalți. Important este traseul pe care vrem să mergem, procesul și rezultatul final.” – ALINA RADU, studentă (Lorraine, Audrey)

„S-a muncit mult la acest spectacol. Țin foarte mult la el și va fi mereu special, fiind spectacolul meu de debut. Sunt recunoscător că am două roluri foarte ofertante. Primul mi-a oferit libertatea de a mă juca și de a experimenta alte zone ale personalității mele pe care nu le-am accesat niciodată, iar al doilea mi-a oferit șansa să mă expun, să fiu vulnerabil și să îmi placă treaba asta. În ciuda faptului că recent am avut premiera, deja îmi este dor de procesul de creație, momentele în care descopeream pentru prima dată nuanțele personajelor mele, iar asta mă bucură pentru că așa am realizat cât de mult iubesc meseria de actor. Îmi doresc din tot sufletul ca PASAGERII să fie doar primul pas într-o lungă carieră în teatru.” – IONUȚ STRAT, student (Walter, Mace)

„Am rezonat din primele secunde cu PASAGERII lui Sam Bobrick. Spectacolul acesta are în spate zeci de ore de repetiții și peri albi scoși domnului profesor, care a avut toată răbdarea din lume cu noi. Pentru mine, momentul în care am pășit pe scenă în fața publicului a fost mai mult decât emoționant. Mi-am dorit asta de când eram copil, felul în care mi-o ia inima la galop de fericire mă surprinde de fiecare dată. Noi toți suntem pasagerii ce-și așteaptă autobuzul ce ne va duce spre lumea asta frumoasă pe care am ales-o.” – LAVINIA EILER, studentă (Clara, Marsha)

„Actorii sunt povestitorii lumii, iar noi, prin acest spectacol, spunem povestea celor 18 oameni pe care i-am cunoscut la sfârșitul anului trecut și am ajuns să ne însușim amintirile, dramele și speranțele lor. Nu pot să exprim în cuvinte cât de dragi îmi sunt acești oameni, cât de mult mi-a plăcut să îi descopăr în timpul repetițiilor și să îi ascult, vorbind cu ajutorul peniței lui Sam Bobrick. În aceste luni am redescoperit niște părți din mine, în cele două personaje pe care le interpretez, părți pe care le-am lăsat în urmă din cauza agitației din viața noastră, afectată de pandemie. Vă invit să vă regăsiți alături de noi, deoarece PASAGERII este un spectacol despre viață și misterioasele sale căi. Este un spectacol despre mine, despre tine, despre toți.” – DENISA ONISIE, studentă (Jane, Doamna cu plase).

Durata spectacolului este de două ore și se joacă în Sala Mare (public pe gradene).

Detalii și bilete, pe pagina evenimentului sau pe http://www.fanitardini.ro/spectacole/pasagerii/

Sursa: Realitatea de Galati