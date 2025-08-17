Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare Cod portocaliu și Cod galben de inundații pe râuri din 22 de bazine hidrografice, aflate pe raza a 28 de județe, valabilă până luni seara.

Potrivit hidrologilor, sunt vizate bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița, Siret și Prut.

Astfel, Codul portocaliu de inundații a fost instituit pentru intervalul 17 august, ora 15:00 – 18 august ora 12:00, pe râuri din județele: Maramureș, Bistrița-Năsăud, Suceava, Harghita, Neamț și Bacău, unde se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și depășirea cotelor de apărare.

Efectele de inundații locale se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din județele: Suceava și Neamț.

De asemenea, în intervalul 17 august, ora 12:00 – 18 august ora 18:00, este în vigoare un Cod galben de inundații pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Iza – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Lăpuș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Maramureș), Tur – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Satu Mare), Someșul Mare – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Bistrița Năsăud), Someșul Mic – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Bihor și Cluj), Someș – afluenții mici aferenți sectorului aval S.H. Dej – amonte confluență cu râul Lăpuș (județele: Cluj, Sălaj și Maramureș), Crasna – bazin amonte Ac. Vârșolț și afluenții aferenți sectorului aval Ac. Vârșolț – amonte S.H. Craidorolț (județele: Sălaj și Satu Mare), Crișul Repede – bazin amonte S.H. Ciucea și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Ciucea – amonte S.H. Vadu Crișului (județele: Cluj și Bihor), Crișul Negru – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Bihor și Arad), Crișul Alb – bazin amonte S.H. Vața de Jos și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Vața de Jos (județele: Hunedoara și Arad).

Vizate de aceeași avertizare sunt și bazinele hidrogafice Mureș – bazin amonte S.H. Glodeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Glodeni – amonte confluență cu râul Arieș (județele: Harghita, Mureș și Bistrița Năsăud), Arieș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Alba și Cluj), Mureș – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Arieș – amonte confluență cu râul Târnava (județul Alba), Târnava Mică – bazin amonte S.H. Sărățeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sărățeni (județele: Harghita, Mureș și Alba), Târnava Mare – bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Odorheiu Secuiesc (județele: Harghita, Mureș, Brașov, Sibiu și Alba), Mureș – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Târnava (județele: Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad), Bega – bazin amonte S.H. Făget și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Făget – amonte S.H. Remetea (județele: Timiș și Arad), Timiș – bazin amonte S.H. Sadova și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadova, Bârzava – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Moravița (județele: Caraș Severin și Timiș), Caraș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Nera – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Caraș Severin), Cerna – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Gorj și Caraș Severin).

Potrivit INHGA, Codul galben de inundații este în vigoare și pentru Jiu – bazin amonte S.H. Sadu și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadu – amonte S.H. Rovinari (județele: Hunedoara și Gorj), Motru – bazin amonte S.H. Broșteni (județele: Gorj și Mehedinți), Gilort – bazin superior (județul Gorj), Olt – bazin amonte S.H. Micfalău și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Micfalău – amonte Ac. Ionești (județele: Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea și Argeș), Olteț – bazin superior (județele: Gorj și Vâlcea), Argeș – bazin superior, Dâmbovița – bazin superior (județele: Argeș și Dâmbovița), Ialomița – bazin amonte S.H. Pucioasa (județele: Dâmbovița și Prahova), Prahova – bazin superior, Teleajen – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Prahova), Suceava – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Suceava), Moldova – bazin amonte S.H. Gura Humorului și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Gura Humorului (județele: Suceava și Neamț), Bistrița – bazin amonte Ac. Izvoru Muntelui și afluenții aferenți sectorului aval Ac. Izvoru Muntelui (județele: Suceava, Harghita, Neamț și Bacău), Trotuș – bazin amonte S.H. Ghimeș Făget și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Ghimeș Făget (județele: Harghita, Bacău, Neamț, Covasna și Vrancea), Putna – bazin superior (județul Vrancea), Jijia – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Prut – afluenții aferenți sectorului amonte confluență cu râul Jijia (județele: Botoșani și Iași).

Hidrologii avertizează că fenomenele hidrologice periculoase se pot produce și pe afluenți de grad inferior ai râurilor menționate, precum și pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate.

AGERPRES