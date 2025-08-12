Meteorologii au emis, marți, o nouă avertizare cod galben de caniculă, valabilă, miercuri, în intervalul 12.00 – 21.00, în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei.

”Miercuri (13 august) în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi”, a anunțat Administrația Națională de Meteorologie.

Potrivit reprezentanților ANM, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 36 de grade.