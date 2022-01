La sfârșitul anului 2021 și începutul anului 2022, în dotarea Jandarmeriei Galați au intrat trei autospeciale Volkswagen Transporter T6, achiziționate prin programul de dotare al Ministerului Afacerilor Interne și două autospeciale Volkswagen Caravelle, achiziționate cu fonduri europene, prin intermediul proiectului „Increasing the professional capacity of staff involved în crowd and riot control operation in a cross-border context”, derulat în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, unde Jandarmeria Galați are calitatea de partener al Inspectoratului General de Carabinieri din Republica Moldova.