Tot mai mulți români aleg să își monteze o centrală termică proprie, pentru confort și independență energetică. Însă puțini știu că există reguli stricte privind distanța pe care aceasta trebuie să o aibă față de aragaz sau alte surse de căldură. Nerespectarea acestor norme poate duce nu doar la deteriorarea aparatelor, ci și la riscuri majore de siguranță.

Potrivit reglementărilor emise de ANRE și ISCIR, centrala termică trebuie instalată la cel puțin 60 de centimetri de aragaz. Această distanță minimă nu este impusă întâmplător, ci are rolul de a preveni acumularea de căldură excesivă și contactul direct cu aburii sau grăsimile rezultate în timpul gătitului. Toate aceste elemente pot afecta în timp buna funcționare a centralei și pot provoca defecțiuni costisitoare.

În plus, apropierea prea mare dintre cele două echipamente poate duce la deteriorarea carcasei sau a componentelor interne ale centralei. Dincolo de aspectul tehnic, această distanță contribuie și la siguranța utilizatorilor, evitând riscul unor scurtcircuite, supraîncălziri sau chiar scurgeri de gaze.

Unde este recomandat să fie montată centrala termică

Experții recomandă ca centrala termică să fie amplasată într-un spațiu aerisit, ferit de surse directe de aburi, grăsimi sau temperaturi ridicate. Instalarea în apropierea aragazului sau a cuptorului poate reduce semnificativ durata de viață a echipamentului.

În plus față de distanța laterală de minimum 60 de centimetri, specialiștii sugerează păstrarea unui spațiu liber de cel puțin 40 de centimetri în fața centralei. Acest spațiu este necesar pentru ca tehnicienii să poată interveni ușor în cazul unor verificări periodice, întrețineri sau reparații.

Lucrările la instalațiile de gaze, doar cu personal autorizat

Montarea unei centrale termice nu este o operațiune care poate fi realizată de oricine. Legislația prevede clar că orice lucrare ce implică instalații de gaze trebuie efectuată doar de persoane autorizate ANRE. Astfel se garantează că instalarea respectă toate normele de siguranță și că nu apar defecțiuni periculoase după punerea în funcțiune.

De asemenea, verificările tehnice periodice trebuie realizate tot de firme sau specialiști acreditați. În cazul în care centrala este montată necorespunzător, există riscul ca producătorul să nu mai ofere garanție, iar eventualele incidente să nu fie acoperite de polițele de asigurare.

Respectarea normelor legale previne accidentele

Oricât de mic ar părea detaliul distanței dintre centrală și aragaz, acesta este prevăzut clar de legislația în vigoare. Măsura are scopul de a evita riscurile legate de funcționarea simultană a celor două aparate și de a proteja locuința de posibile incidente.

Indiferent de locul ales pentru instalare, proprietarii trebuie să se asigure că toate cerințele legale sunt respectate, inclusiv spațiul liber din jurul centralei. Doar astfel se poate garanta o utilizare sigură și o durată de viață cât mai lungă a echipamentului.

Sursa: realitatea.net